PCB不給力AI恐塞車！陳重銘揭009828優勢：囊括台日韓三國龍頭

「不敗教主」陳重銘在影音內容中，針對PCB（印刷電路板）產業的重要性及中信台日韓PCB（009828）的募集時程進行介紹。

他指出，隨著AI技術快速發展，相關硬體對IC、電阻與電容等各類零組件的需求持續增加，整體密度提高且傳輸速度要求越來越快。

陳重銘說明，PCB（印刷電路板）主要功能即為承載這些電子元件並進行訊號傳輸；若PCB效能不足，就如同高速公路塞車導致訊號無法順利傳遞，甚至會影響AI運作，因此PCB可說是「AI之母」。

針對台、日、韓三地的產業優勢，陳重銘表示，台灣、日本與韓國在PCB領域皆具備強大實力，而中信台日韓PCB（009828）即是一次囊括台、日、韓三國的PCB大廠。

該檔ETF自8月17日起至8月20日展開公開申購，投資人若有興趣可進一步向所屬證券營業員或中信投信洽詢。

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