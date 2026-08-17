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00981A、00403A 飆雙位數漲幅 反彈修復力優於大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
13檔規模逾千億的台股ETF自8月來漲幅排行。資料來源：CMoney，依漲幅排序，統計自7/31至8/14，高瑜君／製表
13檔規模逾千億的台股ETF自8月來漲幅排行。資料來源：CMoney，依漲幅排序，統計自7/31至8/14，高瑜君／製表

規模逾千億的巨獸級台股ETF大體檢！8月以來表現出現明顯分化。主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）均大漲超過雙位數，分居漲幅排行榜冠亞軍，反彈修復力明顯優於大盤，指數型ETF則表現相對落後，甚至有八檔績效跑輸大盤。

進入8月後，台股迎來強勁反彈，加權指數短短兩周左右就強彈約3,000點，漲幅超過6%；中小型股更是挺身而出，推動櫃買指數漲幅高達15.3%。根據CMoney統計，規模超過千億以上的13檔台股ETF中，8月來漲幅能夠同時跑贏台股加權指數和櫃買指數的就只有主動統一台股增長，突顯主動式ETF股王的霸主實力不容小覷。

00981A自8月來飆漲15.7%，比起規模王者元大台灣50漲幅3.5%、規模亞軍元大高股息漲幅7.9%，00981A表現可說是大幅領先。另一方面，漲幅同樣突破雙位數的還有主動統一升級50，則以漲幅11.6%緊追在00981A之後。

展望後市，統一台股研究團隊分析，此波去槓桿化過程已近尾聲，隨著美國就業數據降溫，市場對聯準會的升息擔憂減緩，為股市反彈創造有利條件，後續盤勢波動預期將減小。

目前全球生成式AI在工作人口中的滲透率僅17.8%，未來在算力建置與應用層面仍有龐大成長空間。布局重點仍放在AI相關的硬體零組件，特別是受惠規格升級與漲價效應的供應鏈以及光通訊族群。PCB與IC載板等領域，因具備長期結構性需求，亦是值得關注的布局方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

漲幅 大盤 修復

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