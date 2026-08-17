聽新聞
0:00 / 0:00
台股開高震盪…前五大僅一檔ETF 零股成交四檔ETF、第一是這檔PCB
台股今（17）日開高後震盪，一度收復46,000點大關，投資人也持續買進，不過個股與零股買超大不同。盤中成交量前五大只有一檔ETF，是主動統一升級50（00403A）逾24萬張排名第二。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第一，仁寶（2324）逾23萬張排名第三，力積電（6770）逾20萬張排名第四，群創（3481）逾19萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括欣興（3037）有460萬，元大台灣50（0050）有349萬，國泰永續高股息（00878）有335萬，主動統一台股增長（00981A）有163萬，群益台灣精選高息（00919）有149萬，力積電有149萬，前五大有四檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。