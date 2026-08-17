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台股開高震盪…前五大僅一檔ETF 零股成交四檔ETF、第一是這檔PCB

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
盤中成交量前五大只有一檔ETF。示意圖／AI生成
盤中成交量前五大只有一檔ETF。示意圖／AI生成

台股今（17）日開高後震盪，一度收復46,000點大關，投資人也持續買進，不過個股與零股買超大不同。盤中成交量前五大只有一檔ETF，是主動統一升級50（00403A）逾24萬張排名第二。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第一，仁寶（2324）逾23萬張排名第三，力積電（6770）逾20萬張排名第四，群創（3481）逾19萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括欣興（3037）有460萬，元大台灣50（0050）有349萬，國泰永續高股息（00878）有335萬，主動統一台股增長（00981A）有163萬，群益台灣精選高息（00919）有149萬，力積電有149萬，前五大有四檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

零股 台股 PCB 00403A主動統一升級50 00919群益台灣精選高息ETF基金 00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息

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