台股開高震盪…前五大僅一檔ETF 零股成交四檔ETF、第一是這檔PCB

台股今（17）日開高後震盪，一度收復46,000點大關，投資人也持續買進，不過個股與零股買超大不同。盤中成交量前五大只有一檔ETF，是主動統一升級50（00403A）逾24萬張排名第二。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第一，仁寶（2324）逾23萬張排名第三，力積電（6770）逾20萬張排名第四，群創（3481）逾19萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括欣興（3037）有460萬，元大台灣50（0050）有349萬，國泰永續高股息（00878）有335萬，主動統一台股增長（00981A）有163萬，群益台灣精選高息（00919）有149萬，力積電有149萬，前五大有四檔ETF。

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