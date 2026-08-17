海外股ETF配息不遑多讓 配息率衝7.9%

8月ETF接力除息，除了台股ETF息收配發亮眼外，海外股ETF也不遑多讓，包含中信美國創新科技（009801）、中信全球高股息（00963）、主動復華金融債息（00986D）等配息金額也都開出亮眼成績單，將陸續於8月18日至21日除息。

據了解，將再8月除息的海外股ETF有五檔，分別為中信美國創新科技每受益權單位擬配發1元，以今（17）日平盤價換算單期配息殖利率7.95%，這是掛牌來首度配息；中信全球高股息每受益權單位擬配發0.1元，配發金額創下掛牌來新高，換算單月配息殖利率0.75%；中信亞太高股息每受益權單位擬配發0.12元，配息金額延續第二個月維持最高水準，換算單月配息殖利率0.82%；主動復華金融債息每受益權單位擬配發0.09元，配息金額延續第三個月維持最高水準，換算單月配息殖利率0.61%；元大US高息（00771）特別股每受益權單位擬配發0.21元，維持連續第五季度一致，換算單季配息殖利率1.34%。

中信美國創新科技經理人張苡琤表示，今年漲多的科技股因估值修正大幅回檔，但科技巨頭陸續繳出優於預期的財報後，股價普遍大幅反彈，顯示投資人對AI相關題材，已逐步由未來的成長故事，轉向能否立即產生實質獲利。無論是輝達持續受惠於AI晶片需求，亞馬遜透過AWS雲端服務與生成式AI提升獲利能力，或Alphabet在雲端及AI搜尋商業化持續推進，都反映大型科技龍頭仍具長期競爭優勢。

AI基礎建設、雲端運算、半導體及數位平台仍是未來數年最具成長性的產業趨勢，短期市場或因利率、評價而波動，但長期驅動產業升級的趨勢並未改變。展望後市，隨著企業AI資本支出持續擴大、應用場景加速落地，以及科技巨頭獲利持續成長，預期美國創新科技龍頭仍將是全球資金配置的重要核心。

中信全球高股息經理人施絜心表示，近期高評價科技股修正凸顯了高股息族群的防禦價值。同時，在中東地緣政治風險反覆及利率維持相對高檔的環境下，能源、金融等高股息產業獲利表現具有支撐。

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