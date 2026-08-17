無腦0050兩倍報酬靠買00631L？清流君揭中位數僅1.4倍：平均數會騙人

元大台灣50正2（00631L）近年吸引大量投資人搶進，市場常直覺認為兩倍槓桿就能帶來兩倍獲利，甚至被塑造成「小輸大贏」的致富捷徑。

對此，財經創作者清流君在影音內容中深入分析元大台灣50（0050）與00631L的統計特性與投資心態，提醒投資人平均數會騙人，進場前應先破除迷思並理性自我檢視。

清流君指出，長期財富累積在統計上屬於「對數常態分布（右偏分布）」，少數極端大賺的超級贏家會大幅拉高平均值，但實際上高達75%的投資人成果都低於平均數，因此評估績效時應看「中位數」才貼近真實情況。

模擬數據顯示，當原型0050年化報酬中位數約9%時，00631L的中位數僅約12.6%至12.9%，實質報酬倍數約1.4至1.5倍，並非直覺想像的2倍。

針對市場常稱槓桿ETF具備「小輸大贏」特性的說法，清流君也透過信賴區間（Lower/Upper CL）的尾端數據破除迷思。

他表示，00631L的分布更傾向於「大輸大贏」，且在較差的尾端情境下，下檔風險被放大的倍數甚至可能高於上檔獲利被放大的倍數。

是真需要還是被FOMO綁架？

清流君進一步分析，00631L為了每日維持兩倍曝險，具備「上漲加碼、下跌減碼」的每日重置機制，這也讓最終報酬產生了高度的「路徑相依」不確定性。因此，投資人在買進00631L前必須先進行三個自我拷問：

第一，如果不靠00631L，單純持有原型0050、正常儲蓄、提高收入，是否也能達成退休或買房等財務目標 第二，是否清楚認知買進00631L是用承受更大的路徑不確定性與短期劇烈波動，來換取較高的預期報酬 第三，買進是基於理性資產配置需求，還是純粹被FOMO（害怕錯過）與想以小博大、賭一把的情緒所推動

清流君呼籲，00631L等槓桿ETF本質上是中性的工具，投資人應正視其背後的下檔風險與機制限制，切勿被市場短期的追捧熱度沖昏頭，盲目跟風進場。

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