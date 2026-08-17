SpaceX算力大擴軍！009819、009828搶題材…晶片、資料中心到電力全受惠
全球AI基礎建設競賽持續升溫，除亞馬遜、微軟、Alphabet及Meta等大型雲端服務商積極擴大資本支出，SpaceX也成為市場不可忽視的新勢力。法人表示，SpaceX目前已安裝算力容量約1.5GW，並規畫於2027年底前再新增6至10GW；若擴產目標順利實現，整體算力規模可望迅速躍升至全球頂尖雲端業者之列，進一步為晶片、網通、資料中心及電力設備供應鏈創造新增需求，包含半導體、AI基建主題相關的ETF皆可望受惠。
中信數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿表示，AI投資正由單純追求高效能晶片，進一步延伸至高速互連、雲端平台、資料中心、發電設備與電網建設。根據機構估計，SpaceX於2027年的資本支出可能攀升至3,000億至5,000億美元；即使實際投資進度仍有待觀察，其積極擴建態度已顯示，全球AI算力需求並非只由既有四大雲端服務商支撐，而是逐漸形成更多大型業者共同投入的新格局。
值得注意的是，算力快速增加也將同步放大用電需求。新式資料中心所需電力容量約為100MW至1GW，若全年持續運轉，耗電量約相當於8萬至80萬戶家庭一年的用電量。SpaceX透過翻新既有廠房、彈性採購電力模組、現場自建燃氣發電，以及設備組裝與廠房改建同步進行等方式壓縮建置時程，也凸顯「取得穩定電力」已成為AI資料中心擴張的關鍵門檻。
陳雯卿指出，009819以「算力、電力同步布局」為核心，追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數，涵蓋資料中心、雲端基礎設施、公用事業及發電設備等領域。中國信託投信資料顯示，基金前十大持股包括網通與客製化晶片龍頭博通、發電設備與電網大廠奇異維諾瓦、雲端服務業者甲骨文、高速互連晶片廠邁威爾，以及新紀元能源、南方公司、杜克能源、Equinix與Cloudflare等，可望由上游晶片、雲端運算一路延伸至資料中心與電力供應，較完整參與AI基礎建設商機。
展望後市，陳雯卿認為，AI模型訓練與推論需求持續成長，加上SpaceX等新進業者加入算力軍備競賽，有望使AI資本支出週期延續。投資人若看好AI長期趨勢，可透過009819，以及現正募集中的中信台日韓PCB（009828）等聚焦AI基建主題的ETF，掌握AI驅動的基礎建設商機。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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