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棄0050改買0050正二？清流君「十萬次模擬」：過往10年僅是極端幸運

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君透過十萬次模擬與歷史回測指出，0050正二過去10年大漲36倍僅為極端罕見的1.5%順風路徑，早期回測更顯示其總報酬曾與0050相同卻慘跌逾83%。記者曾原信／攝影
清流君透過十萬次模擬與歷史回測指出，0050正二過去10年大漲36倍僅為極端罕見的1.5%順風路徑，早期回測更顯示其總報酬曾與0050相同卻慘跌逾83%。記者曾原信／攝影

元大台灣50正2（00631L）自2014年成立以來大漲逾36倍，讓不少人深信「台股只要長期向上，買正2就穩贏」。

對此，財經創作者清流君透過「十萬次蒙地卡羅模擬」與歷史回測拆解，直言過去10年的驚人績效只是極罕見的順風行情，千萬不能當成未來的合理預期。

十萬次模擬揭真相：98.5%路徑都跑輸

清流君指出，若在2014年10月底投入100萬元買00631L，到今年7月底資產已滾至約3,670萬到3,800多萬元。

但他以長期市場參數模擬十萬條走勢後發現，00631L過去10年的真實表現落在「第98.5百分位數（P98.36）」；也就是說，十萬次模擬中有98.5%的結果都跑輸這段真實走勢，只有最頂尖1.5%的極端多頭才能達成，印證這段歷史有多罕見。

大盤向上不等於穩賺！回測8年報酬沒贏還慘跌83%

針對「大盤長期向上買正2穩賺」的迷思，清流君也用2003年至2012年（約8至9年間）的數據進行回測打臉。

當時原型元大台灣50（0050）年化報酬率約6%多，趨勢確實長期向上；但模擬的正2最終總報酬卻跟0050原型「一模一樣」，投資人不但沒多賺，還承受了46.87%的高波動，以及最慘跌掉83.14%的巨大虧損（0050最大跌幅為55.69%）。

清流君解釋，正2放大的是「每天報酬的兩倍」，並具備「漲了加碼、跌了減碼」的每日重置機制。如果市場漲得不夠猛，中間又反覆大震盪，這些每日重置造成的「波動耗損」就會把槓桿獲利吃光。

他提醒，正2只是中性工具，只有在多頭力道強到能徹底輾壓波動耗損與持有成本時才會大賺，投資人進場前務必看清下檔風險，別把過去的極端幸運當成常態。

◎本文獲 清流君 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 回測 台股

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