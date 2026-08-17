配息大爆發！00891本次配1.55元創掛牌新高 今最後買進日

多檔台股ETF將於明日除息，由於AI浪潮持續推升半導體產業長線成長動能，兼具資本增值與配息題材的半導體ETF成為今年投資人關注焦點。其中，中信關鍵半導體（00891）今年以來受益人數持續增長，近日突破18萬人，為半導體主題ETF之冠；本次公告每單位配發1.55元，也創掛牌以來新高，今（17）日為參與本次配息的最後買進日，配息預計9月11日發放。

今年以來，00891已先後配發0.75元、1.25元，本次再配發1.55元，前三次合計達3.55元，已超越2025年全年1.83元的配息總額。除配息表現亮眼，00891今年以來漲幅亦超過77%，在主要台股ETF中名列前茅，展現AI與半導體產業強勁的資本成長動能。

00891經理人張圭慧表示，AI基礎建設需求正從GPU進一步擴散至ASIC、先進製程、先進封裝、記憶體及測試介面等領域，台灣半導體供應鏈憑藉完整產業聚落與技術領先優勢，仍是全球AI產業不可或缺的核心。00891主要布局台積電、聯發科、日月光投控、信驊、華邦電、旺矽、健策、聯電、創意及瑞昱等指標企業，可望較完整掌握AI晶片從設計、製造、封裝到測試的成長商機。

張圭慧表示，全球主要雲端服務業者持續擴大AI資本支出，Google等業者加速發展自研TPU與ASIC晶片，也將帶動先進製程、客製化晶片及先進封裝需求。隨著AI推論應用普及、晶片規格持續升級，半導體測試時間與封裝複雜度同步提高，產業成長動能可望由少數龍頭進一步擴散至整體供應鏈。

張圭慧指出，半導體產業短線仍可能受到國際股市、政策及評價面波動影響，但AI算力建設並非一次性需求，而是具備多年延續性的結構性趨勢。投資人可採分批布局或定期定額方式參與，透過半導體主題ETF一次掌握台灣半導體關鍵企業，在追求長期資本增值之餘，也兼顧季度現金流需求。

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