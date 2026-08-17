大華韓國 KOSP I50ETF 8月21日證交所掛牌上市

外商投信在台被動型產品布局迎來新進展。大華銀投信旗下新產品「大華韓國KOSPI50 」（009829）將於8/21掛牌上市，為台灣投資人增添跨國資產配置之選擇。

該產品所追蹤之「KOSPI50指數」採自由流通市值加權計算，每半年進行成分股審核。根據統計，截至2026年7月，該指數之前兩大核心成分股分別為SK海力士及與三星電子，前十大持股亦涵蓋SK Square、三星電機、現代汽車等韓國各產業龍頭。從行業分布來看，資訊技術產業占比達七成，整體指數具備顯著的高科技代表性。

大華銀投信表示，台韓兩國股市在國際資金的流動上具有高度相關性，但產業結構的細微差異卻能帶來互補。當市場資金在「晶圓代工（台灣）」與「記憶體（韓國）」之間進行產業輪動時，同時布局兩大市場的投資人將能更全面參與科技產業的長期成長紅利。

隨全球市場對高頻寬記憶體（HBM）等AI核心硬體需求增加，韓國在全球半導體供應鏈中具備關鍵地位。本次引進韓國代表性指數產品，有助於進一步豐富台灣資本市場之被動型投資標的多樣性。

證交所提醒，跨國成分股ETF涉及多元市場風險與匯率波動，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。若投資人了解更多ETF相關資訊，請參閱證交所官網的ETF專區。

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