00881除息前能買？陳重銘揭「資本利得占98.91%」：免稅不用糾結除息後

「不敗教主」陳重銘在最新影音內容中，針對國泰台灣科技龍頭（00881）於除息前夕的買進策略進行解析。

面對網友詢問「過去曾建議ETF可在除息後再買以賺取免稅價差，為何本次00881卻表示除息前一天可以買進」，他指出關鍵在於觀察ETF的配息來源與股利組成。

陳重銘說明，若ETF配息組成中屬於「54C」（股利所得）的占比偏高，投資人就需要繳納較多稅負；但此次00881的配息來源中，有高達98.91%來自已實現資本利得，而資本利得依規定本身即免納所得稅。

因此，投資人不必糾結於是否一定要等除息後才進場，因為本次領到的配息金額絕大部分都不需課稅，並提醒投資人在參與除息前務必先搞清楚ETF的配息組成。

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