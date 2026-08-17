聽新聞
0:00 / 0:00
00881除息前能買？陳重銘揭「資本利得占98.91%」：免稅不用糾結除息後
「不敗教主」陳重銘在最新影音內容中，針對國泰台灣科技龍頭（00881）於除息前夕的買進策略進行解析。
面對網友詢問「過去曾建議ETF可在除息後再買以賺取免稅價差，為何本次00881卻表示除息前一天可以買進」，他指出關鍵在於觀察ETF的配息來源與股利組成。
陳重銘說明，若ETF配息組成中屬於「54C」（股利所得）的占比偏高，投資人就需要繳納較多稅負；但此次00881的配息來源中，有高達98.91%來自已實現資本利得，而資本利得依規定本身即免納所得稅。
因此，投資人不必糾結於是否一定要等除息後才進場，因為本次領到的配息金額絕大部分都不需課稅，並提醒投資人在參與除息前務必先搞清楚ETF的配息組成。
◎本文獲 不敗教主 陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。