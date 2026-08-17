14張0050均價110元！剛買就遇大跌賠6位數 網點破：心理素質還不夠

一名網友在Dcard發文表示，自己持有14張元大台灣50（0050），均價約110元，坦言「沒錯…套在最高點」。買進後碰上7月大跌，雖然知道0050本來就是偏長線投資，但每天看到帳面損益仍是6位數虧損，讓他心情很差，也因此上網詢問到底該不該賣。

原PO後續補充，自己並沒有一次All in，手上還留有一些資金可以攤平，只是「剛開始買就遇到大跌真的嚇到了」。他也提到，過去關稅造成下跌時持有高股息ETF，反而沒有這麼焦慮，今年改成市值型ETF後，卻開始非常在意帳面數字，可能和自己設定今年要存到多少錢有關。

留言區最多人討論的，其實不是0050本身，而是原PO能不能承受波動。有網友直言：「明知道長線還是感到不適就純粹知識儲備不夠 去看書 特別是投資心理學方面」，也有人認為「代表你現在的認知和心理素質還沒達到擁有14張0050的程度 建議賣掉個幾張 降低持有的張數」。

另一派則直接祭出股民最經典的做法「刪APP」，有人留言「刪app 治百病」、「關掉app不要看 半年後再打開」，甚至有人笑稱「券商App 密碼設成前男友生日然後刪掉app，每次想登入就會默默放下手機」。也有網友認為既然原本就是長期投資，就不需要每天被短線損益影響。

不過，也有人建議不要只是硬撐，而是重新檢視自己的承受能力與資金配置，有網友提醒「投資都應該是用閒錢來買，如果因為投資影響到身心，那就表示你買太多了」，另一名網友則說「股票本來波動就大不可能永遠只賺錢」。原PO看完留言後也回應：「謝謝大家的建議…讓焦慮的我好多了」，只是第一次進場不久就碰到大跌，確實讓他受到不小震撼。

編按：以今（17）日目前盤中價106.55元計算，該名網友持有14張0050的帳面虧損已收斂至48,300元（約-3.14%）。

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