00881配4.6元、00878配1.01元…逾9成全靠資本利得！今最後買進日

7月台股走了一趟名副其實的雲霄飛車，從7月1日的收盤價47,018 點，一路下跌到7月30日跌破 四萬點，短短不到一個月，指數一度重摔逼近 15%，跌幅超過7,000點，市場氣氛一片哀嚎。 所幸7月31日單日狂噴3,186點，創下史上最大單日漲點，硬是把跌勢收斂回來，最後7月單月只淨跌3,006點、跌幅6.5%，跌幅收斂了一大半。市場融資減少了，但真的降溫了嗎？ 融資斷頭退場 但買ETF的人持續增加！ 6月底台股融資餘額（上市加上櫃）還有8,187億元，一路到7月底只剩6,736億元，一個月減少1,451億元，降幅超過17%，融資跟著許多熱門股一起被洗，最後斷頭出場。

2026-08-17 09:57