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00881配4.6元、00878配1.01元…逾9成全靠資本利得！今最後買進日
科技大廠財報陸續報喜，AI從題材走向實質營收與獲利，帶動相關ETF人氣升溫。國泰投信旗下國泰台灣科技龍頭（00881）於8月13日公告每單位配息4.6元，國泰永續高股息（00878）每單位配發1.01元，兩檔皆於8月18日除息，今（17）日為最後買進日。
兩檔ETF預估配息公布後，00881一周受益人數增加約1.5萬人，00878也增逾1.1萬人。
在收益分配來源方面，00881基金經理人蘇鼎宇指出，00881股利所得占1.09%、已實現資本利得達98.91%，主因基金投資部位累積並實現資本利得，反映科技龍頭成長成果；依現行稅制，個人取得已實現資本利得免納所得稅且不計入二代健保補充保費，實際課稅仍依個人身分與法令為準。
基本面部分，台積電7月營收創新高，鴻海第二季營收達2.53兆元、稅後淨利約600億元（年增35%），各項數據創歷年同期新高，AI伺服器需求持續挹注。隨AI進入獲利驗證階段，台灣完整聚落與技術優勢仍是主要受惠者。
00878基金經理人江宇騰表示，00878股利所得占9.90%、已實現資本利得占90.10%。兩檔策略不同，但本次皆有逾9成配息來自已實現資本利得。
國泰投信表示，大型科技業者擴大AI基建，帶動先進製程、AI伺服器、高速傳輸、電源管理與散熱等需求。00881聚焦科技龍頭以掌握AI趨勢，00878則跨足科技、金融、電信及傳產。
長線AI趨勢未變，但短線須留意評價與資金輪動波動，建議回歸基本面，善用ETF分散風險與長期配置。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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