散戶大殺槓桿、改追0050！台股掀ETF換手潮 專家示警：成分股太集中AI要小心

7月台股走了一趟名副其實的雲霄飛車，從7月1日的收盤價47,018 點，一路下跌到7月30日跌破 四萬點，短短不到一個月，指數一度重摔逼近 15%，跌幅超過7,000點，市場氣氛一片哀嚎。

所幸7月31日單日狂噴3,186點，創下史上最大單日漲點，硬是把跌勢收斂回來，最後7月單月只淨跌3,006點、跌幅6.5%，跌幅收斂了一大半。市場融資減少了，但真的降溫了嗎？

融資斷頭退場 但買ETF的人持續增加！

6月底台股融資餘額（上市加上櫃）還有8,187億元，一路到7月底只剩6,736億元，一個月減少1,451億元，降幅超過17%，融資跟著許多熱門股一起被洗，最後斷頭出場。

但同一段時間，另一群人卻在往裡面衝。台股ETF的受益人次，6月底是1,332萬人，7月底變成1,400萬人，一個月增加了67萬人。

這些趁著大盤下跌，開始進場買ETF，大盤越震盪，這群人反而買得越勤。0050光是定期定額的扣款戶數，6月到7月就從120萬戶增加到124萬戶，完全沒有因為大跌而縮手。

ETF的資產規模數字看起來卻很平淡，7月一整個月只增加了137億元，幾乎是持平。

這不是因為沒有新錢進場，而是7月中的重摔先把規模打下去，月底那波暴力反彈才把數字拉平，兩個力量互相抵銷，才讓規模數字看起來毫無波瀾。

把融資、規模、受益人次三組數字擺在一起看，這根本不是一個「資金離場」，而是一個「資金換手」，融資的人斷頭了，買ETF的人更多了，而且人數增加的速度比規模增加的速度更明顯。

等進入8月，反彈行情延續，資產規模也開始加速跟上，短短一週（7/31到8/7），規模就多增加了2,000多億元，來到83,721億，比融資下降的幅度還多，相當於融資減少的錢，都轉移到了ETF裡面。

這不是台灣獨有的現象 中國也一樣在上演

把視角拉到中國，會發現同樣的劇本正在上演，甚至演得更激烈。

中國A股的融資餘額7月初一度衝上3萬億元人民幣的歷史次高，結果月底就跌到2.59萬億元，單月蒸發4,179億元人民幣，降幅將近14%，跟台灣的17.74%相比，其實台灣退得還更快一點。

但中國的ETF市場同一個月卻在瘋狂吸金：7月全市場ETF單月淨流入超過5,000億元人民幣，創下歷史新高，資金主要湧入科創50、滬深300這類大盤指數型ETF。

台灣、中國同時上演「融資撤退、ETF進場」的劇本，說明這波去槓桿並不是台灣單獨發生的異象。

把鏡頭轉到日本，同樣的方向也在發生。

日本信用買入餘額（東京加名古屋兩市場合計）6月26日還站上7兆167億元日圓的歷史新高，之後連續五週下滑，到7月31日已經跌到約6兆2,022億元日圓，一個月蒸發超過8,100億元日圓，降幅約11.6%，力道比台灣、中國溫和一些，但方向完全一致。

同一時間，日本國內的股票型投資信託（不含ETF）7月淨流入卻衝上2兆6,969億元日圓，是今年以來次高的月份，顯示資金同樣是從槓桿轉向更穩健的基金與ETF。

真正性質不一樣的，只有韓國。

韓國的問題不是槓桿資金正常降溫這麼單純，而是單一個股槓桿ETF（追蹤三星電子、SK海力士的2倍槓桿商品）規模膨脹到足以扭曲整個大盤指數。

一年之內觸發七次熔斷，逼得監管機關直接祭出強制性政策，暫停新產品上市、把散戶交易槓桿ETF的保證金門檻從1,000萬韓元一口氣拉到3,000萬韓元，而且只能用現金繳交。

ETF成分股正持續納入AI股 風險集中仍在進行中

在AI需求持續強勁下，台股撐住了這波下跌，但這股買盤本身，正在把風險越滾越大。

台股市值型ETF追蹤的都是「市值前50大」這類指數，每季固定審核成分股，股價越漲、市值越大，就越容易被納入指數。

今年6月0050（元大台灣50）最新一次換股，新增的南電（8046）、創意（3443）、貿聯-KY（3665）、臻鼎-KY（4958）全部是AI供應鏈概念股，同時刪除的中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）、康霈（6919）* 則是傳統產業與生技等非AI類股。

也就是說，投資人買進0050這種「分散型」ETF，實際上分散的程度正逐季下降，AI股漲得越兇，被動資金就被迫買進越多同一批股票，形成「越漲越集中、越集中越漲」的循環。

這個過程沒有明確的引爆時間點，但風險集中確實仍在持續進行中，值得留意後續每季換股的變化。

更根本的問題是，這波AI狂熱跟終端消費正在對撞。

記憶體漲價、AI資本支出過熱，直接反映到終端銷量上，全球手機、PC出貨量預期下滑，品牌廠只能靠拉高售價硬撐營收。

幾家AI巨頭的現金流也開始惡化，市場焦點從「支出規模有多大」轉向「這些錢什麼時候能賺回來」。

如果韓國不是特例，後面再有一兩個市場跟著修正，Q4傳統消費旺季的終端需求，恐怕會直接被這波AI狂熱反噬，而ETF裡越來越集中的AI持股，屆時會是第一個被反噬的地方。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：ETF單周吸金2000億撐盤，0050卻越買越集中在AI！

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