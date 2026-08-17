20檔台股ETF將在8月18日除息 今最後上車日

8月台股ETF除息超級日將於18日登場，總計有20檔產品將除息，包括00982A、00980A兩檔主動式ETF，及00881、00923、00690、00894等18檔被動式ETF。從配息表現來看，主動式ETF以00982A主動群益台灣強棒（00982A）每股配發0.64元、預估年化配息率達11%最佳，同期除息的00980A預估年化配息率也有10.11%，表現也亮眼。

在被動式ETF方面，也有8檔產品預估年化配息率衝破10%，包括市值型的00923群益台ESG低碳50（00923）、高息型的00878與00961、科技型的00881、00891等。想參除息的投資人，要把握17日最後買進日。

財富管理專家指出，今年來在台股表現強勁之下，不僅高息型產品仍有亮眼配息，主動式ETF、市值型、科技型也都展現不錯的配息能力，以將除息的00982A為例，本次為其掛牌以來第五度配息，前面四次不僅配息表現亮眼，平均來看更只花12個交易日就順利填息，讓持有的投資人息利雙收。

財富管理專家表示，在市值型產品方面，將除息的00923每股預計配發3.05元，刷新其自身紀錄，過往紀錄來看更是次次填息，讓投資人在掌握台股大盤成長機會之際，也兼顧收益需求。

00982A經理人陳沅易表示，自基本面來看，台灣經濟表現穩健，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以下半年進入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持，再者，國內主要半導體廠商調增資本支出，也有助帶動國內相關供應鏈產線擴增及升級，故整體來看，對於台股後市表現仍正向看待，惟操作上仍須留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況更快的調整投資組合、汰弱留強，投資人亦可多加善用。

00923經理人邱郁茹表示，先前受到韓股去槓桿、AI資本支出能否持續之疑慮干擾，台股拉回整理，不過經過這波修正後，台股籌碼面及評價面回到合理水位，在企業獲利預估將仍保強勁、基本面健康的支持下，提供台股反彈表現之底氣。

邱郁茹認為，隨著AI需求不墜、大廠資本支出擴張，對於台股中長期表現正向看待，投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面的網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，更不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

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