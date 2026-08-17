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台日韓壟斷近9成！009828掌握關鍵上游 詹璇依：高階PCB缺到2028

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出高階PCB為AI伺服器關鍵組件且估缺貨至2028年，台日韓市占近9成，中信推009828布局三國供應鏈與原料。中央社
詹璇依指出高階PCB為AI伺服器關鍵組件且估缺貨至2028年，台日韓市占近9成，中信推009828布局三國供應鏈與原料。中央社

財經主持人詹璇依在影音內容中表示，在AI各題材持續輪動的趨勢下，下一波最具潛力的關鍵零組件為PCB載板。

她引述市場觀點指出，過去被稱為「電子元件之母」的PCB已迎來轉型，高階PCB成為AI伺服器中不可或缺的核心組件，且預估將一路缺貨至2028年。

詹璇依分析，相較於過去生產門檻較低，當前高階PCB具備更高的技術門檻，因此相關廠商有機會獲得更佳的毛利率表現。

此外，全球高階PCB市場幾乎由台灣、日本及韓國三大國家壟斷，合計市占率接近九成。

看好此一產業商機，中國信託投信推出中信台日韓PCB（009828）ETF，主要掌握台、日、韓三個高階PCB關鍵國家的指標標的與上游關鍵原料。

詹璇依認為，該檔ETF除了能有效分散單一市場風險，也能精準布局AI受惠產業鏈，提供投資人參與新一波PCB行情的配置選擇。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF PCB

詹璇依 基金小姐姐

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