海外定期定額 投資增溫

美股企業獲利持續繳出亮眼成績，加上AI長線成長趨勢明確，帶動投資人透過定時定額布局海外股ETF的意願升溫。

隨著市場的資金持續聚焦美國大型龍頭與科技成長題材，追蹤標普500指數及科技股的ETF也受到投資人青睞。今年以來定時定額扣款金額成長幅度明顯攀升，反映投資人更傾向透過紀律投資方式參與美股長線行情。

根據投信投顧公會截至2026年7月資料，今年以來定時定額扣款金額成長率前十名海外股ETF中，富邦標普500ETF（009814）以13,469%居冠，其次為主動統一全球創新11,470%，主動元大AI新經濟則以3,168%居第三。

觀察前十名ETF涵蓋範圍，包括台韓科技、日本半導體、全球高股息及太空衛星等題材，顯示海外投資需求持續朝科技、創新與全球化布局擴散。

富邦標普500ETF經理人蘇筱婷表示，美股多頭行情背後仍有企業獲利支撐。截至8月10日，已有89%的S&P 500成分股公布第2季財報，其中85.4%企業獲利優於市場預期；彭博預估，2026年S&P 500企業獲利成長率達26.7%，2027年仍有16.8%，顯示企業獲利動能可望延續。

蘇筱婷指出，根據FactSet統計，標普500第2季營收成長率達15%，若最終維持此水準，將創2021年第4季以來最高，其中資訊科技與能源產業為主要貢獻來源。

另據高盛統計，第2季EPS年增率追蹤值達45%，大幅高於季初市場預估的22%，且獲利預估上調企業家數持續高於下調家數，顯示獲利成長正由大型權值股向更多產業擴散。

展望後市，AI應用、雲端服務及企業數位轉型仍是美國企業獲利的重要驅動力。

短線雖須留意聯準會政策、通膨及總體經濟變化，但企業獲利維持成長，有利支撐美股中長期表現。投資人可透過分批布局或定期定額方式，降低進場時點風險，參與美國大型龍頭企業長期成長機會。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，根據經濟數據顯示，目前美國不存在二輪通膨效應，疊加就業報告顯示，勞動市場降溫到足以降低聯準會升息急迫性，但同時經濟也並未惡化，整體情況對風險資產相對有利。

AI資本支出持續上修，雲端營收增速也加速至48%，且AI也開始於多家軟體公司營收出現正面效應，證實投資變現回報正在加速。

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