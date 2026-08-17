25檔ETF本周除息 其中12檔年化配息率超過10%

台股8月ETF除息大戲將於本周登場，統計共有25檔產品將除息，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）等二檔主動式ETF，以及國泰台灣科技龍頭（00881）等23檔被動式ETF，且共有12檔產品預估年化配息率超過10%，除息日期多落在8月18日。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，台股經歷修正後，融資餘額明顯下降，籌碼面短線過熱壓力有所減輕。

後市來看，鑒於AI帶來的結構性需求持續，產業成長動能與過往周期已有所不同，中長期仍正向看待，加上國內經濟維持穩健成長，接下來又進入電子備貨旺季，皆有助支撐出口與供應鏈動能，相關類股表現值得關注。

在投資布局方面，持續看好先進封裝技術升級下帶來的契機，相關設備、材料、零組件可望持續受惠，除此之外，基於晶片設計越趨複雜，測試需求也跟著提升，相關測試介面商機亦可留意。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，先前台股雖跟隨國際股市震盪而拉回整理，不過整體來看應屬於周期性短期修正。在企業獲利預估仍將保持強勁、基本面健康的支持，台股後市表現仍值關注。

尤其在AI需求不墜、大廠資本支出擴張，產業鏈升級趨勢明確，相關類股表現可期，投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面的網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，更不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。

張圭慧表示，美國雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，從台灣AI供應鏈廠商近期法說會及營運表現中，也可看出AI產業仍處於擴張階段。

不少台灣半導體股（包括台積電、日月光投控、京元電、世芯、旺矽、健策等）不僅享高技術壁壘，且屬「賣鏟子」的關鍵零組件或關鍵服務供應商，剛性需求強、出現泡沫化的可能性相對有限。

隨著AI應用持續深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過布局半導體ETF，掌握中長期成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。