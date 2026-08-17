主動式ETF強棒出擊 多檔7月底以來反彈超過20%

台股自今（2026）年7月底的低檔反彈迄今已17%，不過今年主動台股ETF漲幅最強前十名中，已有六檔漲幅回升到70%，多數ETF在7月底以來的這波反彈漲幅逾20%，顯示績效佳的主動式台股ETF漲勢優於大盤走勢。

主動第一金台股優經理人張正中表示，預料台股後市可望呈現高檔震盪，主要由於高檔套牢區壓力大，需要時間反覆測試，才能挑戰歷史高點48,200點，不過，已有部分強勢個股已率先站上歷史高點。

7月大盤修正過程中，融資餘額也快速去化一成以上，回到目前5,500億元附近，過去一周大盤相較7月至8月初的急漲急跌走勢回穩，這對於台股後市良性上攻相對有利。

張正中指出，台股第2季財報公布與法說展望中，科技各次產業獲利上修比例遠高於下修，其中，AI族群獲利優於預期，未來可望透過外溢效應推升非AI族群基本面同步改善，提供台股在高檔區間震盪再次上攻的實質動能。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，台股中長線還是持續看好。

由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射。

隨時間推移，銅解決方案逐漸被光通訊取代，光通訊需求將不斷成長，持續看好光通訊廠商營運發展，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文分析，AI相關企業資本支出與獲利展望仍具支撐，市場先前是反映AI類股漲幅已大後的估值修正、資金重新配置及投資人風險偏好下降，而非科技產業全面出現供給過剩或庫存失衡。因此，這波市場波動與2025年的事件修正有較多相似，而非2022年的景氣循環空頭。

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