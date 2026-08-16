兆豐00913與00690兩ETF 8月18日除息

兆豐投信指出，台股半導體供應鏈的強勁基本面，將直接挹注聚焦科技與藍籌權值股等相關商品。其中，兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）與兆豐藍籌30 ETF（00690）其成分股涵蓋AI供應鏈要角，可望隨產業成長趨勢展現強勁的營運動能，提供投資人參與台灣科技與藍籌大盤行情的多元配置選擇，這兩檔ETF下週即將迎來除息，最後買進日為8月17日、除息交易日為8月18日。

台灣半導體產業在AI需求強勁與第3季傳統旺季雙重帶動下，7月繳出亮眼成績單。晶圓代工龍頭台積電（2330）七月合併營收達4,675.8億元，年增率達44.7%，反映出AI與高效能運算驅動先進製程供不應求盛況。同時，晶圓代工大廠聯電（2303）合併營收攀升至238.44億元，年增19.0%；記憶體大廠華邦電（2344）合併營收達267.73億元，在記憶體價格續漲助攻下，較去年同期大幅增長291.6%。

兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）經理人吳朋鴻表示，加權指數這波反彈已收復月線與季線，顯示多頭格局未變。此外，美國各雲端大廠持續擴大資本支出，隨著微軟等全球科技巨頭對AI晶片積極釋單，台股半導體供應鏈下半年的成長動能依舊樂觀。吳朋鴻進一步分析，次台積電、聯電及華邦電等半導體三雄營收創下佳績，凸顯相關ETF因精準卡位台灣科技產業鏈的最上游晶圓製造，而更能率先展現業績成長優勢。

另一方面，對於追求穩健、看重企業財務體質的投資人而言，兆豐藍籌30ETF（00690）則精選優質藍籌權值股，當市場震盪之際，展現優異的抗震與續航力。兆豐投信建議，投資人可透過操作策略清晰的被動式商品，鎖定晶片產業的最上游成長趨勢；或藉由大盤藍籌股的長期資產配置，在台股第三季傳統旺季中順勢掌握行情契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。