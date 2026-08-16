主動式 ETF 最近都在買誰？寶雅爆量奪冠、南亞富喬跟上

主動式ETF規模今年來大幅成長，規模已逾1.02兆元，其中光是台股主動式ETF規模已經超過8,800億元，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，寶雅*（5904）獲得6,617張加碼榮登第一，其次是南亞（1303）以6,413張緊追在後，富喬（1815）以4,600張獲得第三名。

加碼四到十名分別是欣銓（3264）、國巨*（2327）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、穩懋（3105）、長興（1717）。產業來看，主動式ETF加碼不再以電子股為主，也分散到傳產與金融。電子股主要是半導體、電子零組件（PCB、被動元件）。不過南亞高階電子材料及載板產品營收占比提升，長興也跨足特用材料、電子材料，仍與AI息息相關。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股未來四季獲利預期上修，籌碼面也顯示外資回頭，第3季預料指數空間將落在42,000~49,000點區間整理。

科技主流族群經歷本波修正後，投資人對個別產業信心有明顯落差，包括銅箔基板CCL、IC載板、ABF指數近期回彈至季線之上，這些族群具備AI長線趨勢支持，反彈力道相對強勁，高階MLCC與被動元件族群則仰賴資金堆疊推動股價。杜欣霈建議，現階段應選股不選市，核心持股以AI相關龍頭股為主，以題材、落後補漲股區間操作；布局族群看好雲端AI零組件為主，如電源、散熱、滑軌、PCB；另看好台積電（2330）建廠供應鏈、先進封裝測試設備、矽智財與光通訊等族群；傳產則看好電力相關供應鏈。

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