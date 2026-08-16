上周三大法人爆買ETF 第一名是這檔、主動式前十占一半

上周台股上漲3.5%，收復季線關卡。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，高達五檔，而且買超力道明顯增溫。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達96.0萬張，其次是主動統一台股增長（00981A）有45.0萬張，第三名是群益臺灣加權正2（00685L），也有38.4萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50正2、主動凱基台灣、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50、元大高股息、主動復華未來50。前十名的買超張數都逾11萬張，買超前十名之中就有五檔主動式ETF，也有二檔正2。

統一投信投研團隊表示，此波去槓桿化過程已近尾聲，隨著美國就業數據降溫，市場對聯準會的升息擔憂減緩，為股市反彈創造有利條件，後續盤勢波動預期將減小。目前全球生成式AI在工作人口中的滲透率僅17.8%，未來在算力建置與應用層面仍有龐大成長空間。布局重點仍放在AI相關的硬體零組件，特別是受惠規格升級與漲價效應的供應鏈以及光通訊族群。PCB與IC載板等領域，因具備長期結構性需求，亦是值得關注的布局方向。

上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 統計至8/14； 王奐敏／製表

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