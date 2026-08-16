快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

上周三大法人爆買ETF 第一名是這檔、主動式前十占一半

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股上漲3.5%，收復季線關卡。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，高達五檔，而且買超力道明顯增溫。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達96.0萬張，其次是主動統一台股增長（00981A）有45.0萬張，第三名是群益臺灣加權正2（00685L），也有38.4萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50正2、主動凱基台灣、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50、元大高股息、主動復華未來50。前十名的買超張數都逾11萬張，買超前十名之中就有五檔主動式ETF，也有二檔正2。

統一投信投研團隊表示，此波去槓桿化過程已近尾聲，隨著美國就業數據降溫，市場對聯準會的升息擔憂減緩，為股市反彈創造有利條件，後續盤勢波動預期將減小。目前全球生成式AI在工作人口中的滲透率僅17.8%，未來在算力建置與應用層面仍有龐大成長空間。布局重點仍放在AI相關的硬體零組件，特別是受惠規格升級與漲價效應的供應鏈以及光通訊族群。PCB與IC載板等領域，因具備長期結構性需求，亦是值得關注的布局方向。

上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 統計至8/14； 王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 統計至8/14； 王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主動式 股市

延伸閱讀

本周ETF成交前十大主動式霸榜！這檔日均量26.5萬張最高

主力搶進五檔！主動式ETF績效讚

台股ETF 八檔日均量逾10萬張

「不是正2」 ETF五雄攜手創高 這兩檔主動式ETF飆漲逾雙位數最狂

相關新聞

台股跌深反彈猛將出列 主力卡位標的可逢低布局

台股本波反彈以來已收復季線大關，但成交量明顯量縮，顯示市場追價愈趨謹慎，因而有主力資金卡位，股價還在季線之下的跌深股，持續強勢反彈機會相對高，如世界、台玻等低基期股可逢低布局。

主力搶進五檔！主動式ETF績效讚

台股近期維持高檔震盪，主力上周積極布局的前十強台股ETF中，有五檔是主動式ETF，上周股價漲勢也大多優於大盤。

廣運兩金雞 10月登興櫃

廣運集團董事長謝明凱昨（15）日表示，廣運50年來建置的自動化輸送設備累計已超過5,879公里，足可繞台灣六圈。廣運從自動化出發，一路跨足能源、電子、物流、半導體、光學及AI。經歷50年淬鍊，造就廣運邁向百年企業堅實的底氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。