主力搶進五檔！主動式ETF績效讚

台股近期維持高檔震盪，主力上周積極布局的前十強台股ETF中，有五檔是主動式ETF，上周股價漲勢也大多優於大盤。

主力近一周買超前十名張數均超過10萬張，爆買最多的台股ETF是主動統一升級50（00403A），高達83.3萬張，其次是主動統一台股增長，也有32.4萬張，群益臺灣加權正2也有31.4萬張買超。

觀察主力上周買超前十名台股ETF的近五日績效，除元大台灣50漲幅3.4%小幅落後大盤的3.5%，其他全數都勝過大盤，且以主動復華未來50最強，達8.1%，其次是主動富邦台灣龍耀有7.9%，主動統一台股增長則以7.8%居第三。

法人分析，近期市場由急跌轉為反攻，大型權值股為資金優先回補標的，因而元大台灣50、元大台灣50正2皆為追蹤臺灣50指數商品，績效亦受到帶動。

其中，元大台灣50正2因具備放大指數漲幅的槓桿效果，更凸顯多頭行情時的績效表現。展望後市，隨企業獲利與AI成長題材持續支撐基本面，預期市值型ETF仍將先受惠。

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