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本周ETF成交前十大主動式霸榜！這檔日均量26.5萬張最高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

本周台股上漲3.5%，ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就「霸榜」占了五檔，而元大台灣50（0050）包括原型、正2、反1也全都進榜。最高的是主動統一升級50（00403A），有26.5萬張，其次是群益臺灣加權正2（00685L），有21.8萬張。第三名是主動統一台股增長（00981A），有19.0萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、主動復華未來50（00991A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動凱基台灣（00407A）、元大台灣50、主動富邦台灣龍耀（00405A）。四至六名日均量都逾10萬張。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股加權指數雖然已重返所有均線之上，加上成交量能已逐步補量至1兆元以上，將有利於指數發動新一波攻勢。在族群選擇上，建議投資人優先聚焦光通訊、砷化鎵、ABF載板、PCB上游材料以及AI伺服器代工廠等短中線看好的關鍵利多族群。

主動第一金台股優ETF（00994A）經理人張正中指出，預料台股後市可望呈現高檔震盪，中期而言台股仍將現多頭格局的震盪行情。加上台股第2季財報公布與法說展望中，科技各次產業獲利上修比例遠高於下修，其中AI族群獲利優於預期，未來可望透過外溢效應推升非AI族群基本面同步改善，提供台股在高檔區間震盪再次上攻的實質動能。

表：本周成交日均量前十強ETF</p><!--5--><p> 資料來源：CMoney 王奐敏／製表
表：本周成交日均量前十強ETF

資料來源：CMoney 王奐敏／製表

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ETF 群益 凱基 台股

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