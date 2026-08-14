年化直接破10%！00980A配息0.638元 想上車記得8月17日前買進

美股第二季財報整體表現優於華爾街預期，台股上市櫃公司法說會行情持續上演，加上美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，以及非農就業人數意外減少，使市場對聯準會9月維持利率不變的預期升溫，市場風險偏好提升。主動野村臺灣優選（00980A）於今（14）日公布第二階段收益分配公告，除息日為8月18日，想參與配息的投資人，最晚須於8月17日前買進並持有，配息發放日則為9月11日。

主動野村臺灣優選（00980A）今（14）日公布實際配息金額為0.638元，若以收盤價25.24元計算，單次配息率為2.53%，年化配息率為10.11%，配息金額與配息率雙創新高。

00980A基金經理人游景德表示，近期台股震盪主要仍來自籌碼去化、估值修正及市場情緒反覆，並非基本面出現反轉，短期震盪無礙中長期成長趨勢。從產業基本面來看，全球AI需求依舊強勁，無論是全球Token使用量持續攀升，或GPU算力租賃價格維持高檔，均顯示AI應用需求仍在擴張；隨著AI應用加速普及及商業化規模擴大，AI資本支出效益也可望在未來幾季逐步浮現。面對市場高檔震盪，投資人不宜僅以短線股價波動判斷產業趨勢，反而應聚焦企業獲利、產業競爭力及未來成長能見度，從震盪中尋找基本面仍強、評價具支撐的投資機會。

游景德指出，台股具備「4大利多」支撐後市

首先是AI投資動能延續，全球科技巨頭持續上調資本支出，AI基礎建設需求強勁，投資循環尚未見頂；

其次是亞洲供應鏈優勢持續強化，隨著規格升級、供給吃緊與漲價趨勢延續，部分企業訂單能見度甚至可看到2028年。

第三，企業獲利動能持續上修，野村投信台股股票池2026年整體EPS預估年增64%，顯示基本面仍具韌性；

第四，籌碼清洗已接近尾聲，台股融資維持率降至歷史低檔，籌碼結構轉趨健康，有利市場情緒修復後重新凝聚上攻動能。

攤開00980A持股比重，AI相關類股占比逾七成，布局涵蓋台灣電子產業上、中、下游，主要成分股包括台積電、聯發科、川湖、台光電、台達電等指標個股，掌握AI基礎建設從晶圓製造、IC設計、電源管理到關鍵零組件的成長機會。

同時，00980A配置部分金融保險及傳產機會，並搭配期貨進行投資水位動態調整，以增加投資組合彈性，掌握類股輪動機會。面對AI長線趨勢不變、短期市場波動加劇的環境，主動選股與多元配置有望在控制風險的同時，持續尋找台股下一階段的成長契機。

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