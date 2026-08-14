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2至7月狂掃1.6兆成交額！0050「流動性黑洞」啟動 投資人突破354萬

聯合新聞網／ 股手
0050資產規模突破2.39兆元，7月成交額衝破4000億元且投資人數破354萬，吸金動能展現流動性黑洞效應。記者余承翰／攝影
0050資產規模突破2.39兆元，7月成交額衝破4000億元且投資人數破354萬，吸金動能展現流動性黑洞效應。記者余承翰／攝影

台股今年多頭氣勢如虹，指數頻創新高之際，市場資金流向也出現劇烈的結構性位移。

觀察上半年ETF交易量能變化，老牌市值型龍頭元大台灣50（0050）展現出驚人的「流動性黑洞*」效應，資產規模已突破新台幣2.39兆元，光是7月份就迎來超過1766億元的淨申購金額，並數度創下單日成交金額逾百億元的爆發性紀錄。

單月成交金額從年初的千億規模一路暴衝，7月份更直接突破4000億元大關，吸金動能呈現壓倒性的擴張態勢。

ETF市場在歷經前一波新產品募集熱潮後，資金正加速回流核心龍頭。統計顯示，0050在2至7月累計成交額突破1.6兆元，尤其進入6、7月大盤攻堅期，單月成交值分別繳出3826億元與4155億元的強勁數據，投資人數更一舉突破354萬人次。

相較不少新進題材標的在第一季蜜月期過後，後續成交動能普遍陷入橫盤整理，熱度份額遭到腰斬。

大資金部位與長線法人在選擇核心配置時，首要考量向來不是短期的行銷包裝，而是「深不見底的造市流動性」與「抗滑價能力」。

隨著指數持續挑戰高點，ETF市場的大者恆大定律再次被驗證，無論新世代產品如何包裝題材，走過逾20年完整多空循環的0050，依舊是台股大盤最純粹的度量衡與資金最後的歸宿。

這股籌碼向龍頭極度集中的趨勢若持續發酵，次級市場的量能差距恐將進一步擴大，形成難以撼動的護城河。

編按：

流動性黑洞

0050以超深造市深度吸引全市場資金單向集中，產生「大者恆大」的吸金效應，進而抽乾周邊同類標的的流動性。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 規模 市值型

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