「不是正2」 ETF五雄攜手創高 這兩檔主動式ETF飆漲逾雙位數最狂

台股加權指數8月來大舉反彈超過3,000點，重返46K大關。受此激勵，規模前十大的台股ETF中，有高達半數規模衝上歷史新高。主動統一台股增長（00981A）不僅規模創新高，8月來股價更大幅上揚近15%，漲幅比槓桿型的元大台灣50正2還多出7個百分點。此外，同樣擠入規模前十大的00981A同門師弟，主動統一升級50在短短半個月內也大漲超過11%，充分展現主動式ETF絕佳的反彈力。

攤開最新出爐的ETF規模排行榜，排行前十名中有六檔是台股原型ETF、二檔為主動式台股ETF，台股槓桿型、債券型商品也各有一檔。這十檔中，能夠在第3季震盪加劇之際，持續吸引資金挹注，並靠著自身股價上揚，助長規模飆上新高的五霸主，則分別為元大台灣50、元大高股息、元大台灣50正2、 凱基台灣TOP 50，及主動統一台股增長。

這十大規模巨獸中，又以主動統一台股增長和主動統一升級50的股價漲幅最為驚人。根據CMoney統計，8月以來（截至13日），00981A漲幅就已超過14.6%，緊追其後的主動統一升級50漲幅也有11.4%。第三名則是元大台灣50正2，同期漲幅約7.7%。

00981A、主動統一升級50自8月以來漲幅均超過雙位數，甚至漲贏今年爆紅的正2 ETF，主動選股正是其中關鍵。統一台股研究團隊指出，台灣7月出口規模達753億美元，寫下連續33個月正成長的驚人紀錄，且科技股營收創新高者不在少數，顯示基本面無虞，第3季的震盪反而提供了中長線布局的機會，預估第4季有望隨市場情緒回穩重啟成長行情。投資策略上，將密切關注評價已回落的AI伺服器、高階CCL、ABF載板、測試介面及散熱供應鏈。

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