第2季GDP暴增12.92%！經理人剖析三大動能：00995A與00406A主動選股抗高檔震盪

台股今（14）日延續國際股市偏多氣氛，早盤一度大漲逾300點，隨後盤面因台積電小幅震盪而呈現權值股分歧，但聯發科、台光電走強，記憶體、PCB族群亦有資金進駐，顯示市場買盤由大型權值股向AI零組件及電子次產業輪動。而主動台股ETF普遍走揚，截至上午10時30分止，以主動中信台灣卓越（00995A）漲逾2%居首，其餘主動台股ETF漲幅普遍在1%至1.6%左右。

00995A兼主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，主計總處公布台灣第2季GDP年增率達12.92%，不僅反映出口表現亮眼，更重要的是投資與消費也同步擴張，顯示本波成長並非完全仰賴單一動能。展望後市，台灣仍具備三大成長引擎，可望支撐經濟與企業獲利延續穩健表現。

張書廷表示，第一項動能來自AI供應鏈擴產。隨全球雲端服務業者及科技大廠持續投入AI基礎建設，伺服器、先進製程、先進封裝、散熱、電源及高速傳輸等供應鏈需求同步升溫。第2季台灣國內投資財生產量年增40.19%，顯示企業資本支出及產能建置需求仍然強勁。

張書廷指出，美國主要科技巨頭第2季財報持續顯示AI運算及雲端服務需求熱度不減，相關資本支出也維持擴張方向。台灣在半導體、伺服器及關鍵零組件領域具有完整產業聚落，因此全球AI投資增加，不僅有利出口，也將進一步帶動國內設備投資、就業及供應鏈產值成長。

第二項動能是出口維持強勁。受惠AI、高效能運算及雲端應用需求擴增，帶動電子與資通訊產品出貨量價齊揚，第2季商品及服務輸出實質成長21.64%。張書廷認為，只要全球AI基礎建設需求持續擴張，台灣科技產業在先進晶片、伺服器與關鍵零組件的競爭優勢，仍可望支撐出口與企業獲利。

第三項動能則來自內需穩定。張書廷指出，第2季民間消費實質成長5.88%，除零售、餐飲及旅遊需求保持韌性外，股市上漲所帶來的財富效果，也有助提升消費信心。相較過去較偏重出口的成長結構，目前投資、外需及民間消費同步增長，有助提高台灣經濟面對外部變數時的承受能力。

張書廷表示，台股短線漲幅擴大後，仍須留意高檔震盪、國際資金流向及產業評價差異，個股表現也將進一步分化，投資策略不宜僅追逐題材，而應回歸企業訂單、獲利成長與現金流。

在此環境下，主動ETF透過動態選股，掌握AI產業趨勢中的結構性成長機會。00406A採取「台灣成長股加掩護性買權」的投資架構，一方面主動篩選具產業趨勢、獲利能力及成長潛力的企業，參與AI與台灣經濟成長；另一方面透過賣出買權收取權利金，增加投資組合的收益來源，兼顧資本增值與現金流機會。

張書廷強調，AI投資趨勢仍處於中長期發展階段，但產業成長不會一路直線向上。面對評價與股價波動，投資人可透過00995A、00406A布局台灣成長潛力股，由投研團隊依企業基本面與市場變化調整持股，掌握AI供應鏈擴張所帶來的長期機會。

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