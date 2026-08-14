國泰 ETF 00878及00881 預計8月18日除息

國泰永續高股息（00878）及國泰台灣科技龍頭（00881）兩檔ETF預計8月18日除息，投資人若欲參與這次配息，最晚須於8月17日前買進並持有即可。

國泰投信表示，台股下半年後受到國際市場樂觀情緒降溫、資金環境趨緊，以及部分證券商融資額度管制等因素影響，台股整體成交量能降溫，籌碼面也進入重新調整階段。

不過，AI產業基本面仍具支撐，近期多數科技大廠法說會釋出的營運與獲利展望優於市場預期。尤其台積電法說會指出，AI相關需求能見度可望延續至2030年；近期市場修正主要反映漲多後的獲利了結與籌碼調整，推測第3季仍可能維持震盪整理格局，但長線趨勢並未改變，若基本面持續穩健，第4季行情仍值得期待，短線回檔亦可視為投資人分批布局長期部位的契機。

國泰投信提醒，市場籌碼整理及信心修復仍需時間，投資人若難以精準掌握短期低點，可透過定期定額、分批布局方式降低擇時風險，在長期趨勢仍具支撐的前提下，逐步累積00878與00881部位，降低短期波動對投資決策的干擾。自7月底公告期前收益分配資訊後，兩檔ETF交易熱絡；截至8月12日，00878與00881日均成交量分別約5.08萬張及3.64萬張，市場關注度高。

國泰永續高股息ETF經理人江宇騰指出，今年下半年股市要複製上半年快速上漲行情的難度較高，歷經大幅震盪後，集中持有單一個股的風險也隨之升高。

投資人可善用ETF進行「核心＋衛星」雙軌配置，其中，00878可作為核心配置選擇之一，基金透過ESG永續篩選機制並聚焦高股息題材，有助於在市場震盪期間兼顧收益機會與防禦需求，加上今年受惠金融市場交易熱絡，同時也帶動金融股獲利持續上修；在科技類股持續扮演台股領頭羊的背景下，金融股表現可期的情勢之下；透過00878不僅可捕捉AI類股表現，基金也持有金融電信與傳產等族群，當盤勢出現震盪，透過不同族群輪動，可望降低資產波動，分散單一產業集中風險。

除了核心部位之外，衛星配置則可適度加入成長型資產，國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇表示，科技股近期雖然修正幅度較大，但AI長期發展趨勢與產業基本面仍具支撐，可考慮將約40%資金配置於衛星成長型資產00881。00881聚焦台積電、聯發科、鴻海等台灣大型科技龍頭，掌握台灣科技產業及AI供應鏈的長期成長機會，有機會在市場回升階段增加投資組合的成長動能。

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