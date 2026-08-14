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賣房2000萬全押0050與高股息？無工作吃老本引熱議 網直言：先找工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名無工作網友賣房預計實拿2000萬元，苦惱如何分配0050與高股息，網友紛紛建議應先保留生活預備金再進行配置。記者曾原信／攝影
一名無工作網友賣房預計實拿2000萬元，苦惱如何分配0050與高股息，網友紛紛建議應先保留生活預備金再進行配置。記者曾原信／攝影

一名網友在Dcard理財板發文表示，目前有一間房產正在處理，出售後預計實拿約2000萬元，名下另外還有兩間房，一間自住、一間房租收入給媽媽。由於目前沒有工作、也沒有其他現金流，因此考慮將賣房資金投入ETF，規劃「1000萬元大台灣50（0050）、1000萬高股息」，同時也苦惱究竟該分批買進，還是一次直接進場。

由於原PO目前仍在吃老本，有網友認為，比起把2000萬元全部投入市場，應該先把生活需要的現金留下。一名網友直接提出配置想法「備用金200、生活雜費100 900萬0050不動，股息再投入當老本 800萬高股息平均月領6萬 高股息直接進場就好，直接進場可以馬上拿到現金流」。

至於0050仍是不少人的主要選項，有留言建議「1000萬 0050 1千萬 等再次大跌 海力士、美光、Google 、Nvidia 各買一點 躺著賺」；也有人主張「1000萬0050 200萬00929 300萬00924 剩下500萬現金留著抄底 本金大可以歐印 買了就刪app」。

另一派則認為，原PO既然本金已有一定規模，可以同時考慮不同ETF與生活預備金。有網友表示「50就抓大概100張左右不會被扣二代健保就好差不多剛好1000萬，然後50股息不要再投入拿去換高股息或009816不配息的讓他自己滾大就好無腦放著，剩下1000萬先抓一年份的生活費後會看盤就拿一部分玩龍頭個股或正二」。

不過，也不是所有人都認為2000萬元已經足以完全躺平。有網友直接勸原PO「找個工作做吧 除非你只想過一般人的生活 2000真的不多」。從留言來看，討論焦點除了0050、高股息怎麼配置外，更多人其實在意的是原PO目前沒有工作收入，因此是否保留足夠現金，以及重新建立穩定現金流，也成為這筆2000萬元該如何配置的重要考量。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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