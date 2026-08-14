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八檔台股 ETF 交投熱絡 主動式、槓桿型及反向均入列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8月以來日均量十萬張以上的台股ETF。資料來源︰CMoney
8月以來日均量十萬張以上的台股ETF。資料來源︰CMoney

近月大盤表現極度震盪，統計8月台股ETF日均量表現，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一升級50（00403A）及元大台灣50反1（00632R）等八檔日均量超過十萬張以上；其中，00685L以日均量25.6萬張居台股ETF成交王，今年來121.38%也表現亮眼。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資台股ETF，除了選擇適合自己的投資屬性主題以及價格外，還必須學會觀察成交量，成交量是指某一特定資產在一段時間內交易的數量，是市場活動和流動性的觀察重要指標，透過分析成交量，可以看出整體市場動能的強弱，相對也減少被下市的風險。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，投資人可以台股ETF參與台股未來上漲契機。

00685L經理人洪祥益表示，市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。不過，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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