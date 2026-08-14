009826投資全世界！股添樂「台版VT」四大優勢：資產組合最穩地基對衝單一風險

被市場譽為「台版VT」的貝萊德世界股票（009826）於8月初正式掛牌，目前基金規模已突破50億元大關。

財經專家股添樂於影音節目中指出，這是臺灣市場首隻直接對標全球股票市場的台幣計價ETF，雖然解決了投資人無需開立海外帳戶與換匯的痛點，但其「長期績效落後主流商品」的特質，亦引發市場熱議。

績效對比！全球分散型落後半導體與科技股大行情

股添樂引述歷史數據指出，若觀察海外原型VT自2010年以來的績效表現，累計漲幅約463%；同期間費城半導體指數（SOX）大漲36倍、納斯達克（QQQ）漲18倍、台股元大台灣50（0050）漲12倍，而追蹤標普500的VOO亦有8倍漲幅。

股添樂分析，過去15年是科技股與半導體產業的黃金大多頭時代，使得聚焦單一強勢市場或產業的ETF績效大幅領先。

然而，分散布局全球已開發與新興市場的009826，其核心價值並非追求極致飆漲，而是在於「抗震與降低資產波動度」。

009826四大核心特質與定位

針對009826在資產配置中的必要性，股添樂整理出以下關鍵優勢：

費用率與規模階梯

在缺點方面，股添樂指出，由於臺灣市場規模限制，009826目前的總費用率比海外VT或VWRA高出約0.3%至0.5%。

不過，該基金設有規模階梯收費機制，當規模達到150億元以上時，經理費與保管費將降至更具競爭力的區間。

股添樂總結表示，009826的最佳定位是充當資產配置中「最穩固的地基」。

建議一般投資人可將整體投資組合的40%配置於台股被動型商品，40%配置於海外被動型商品（其中可涵蓋10%至20%的009826），剩餘20%則配置於主動型商品或單一產業標的，以達到兼顧防守與成長的長期配置效果。

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