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0050砸1億進場十天賺近1500萬！郭哲榮坦言：若當時買00981A能賺3000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮砸1億買0050十天獲利近1,500萬，坦言若改買00981A可賺3,000萬，但為給散戶安全示範仍選擇0050。記者余承翰／攝影
郭哲榮砸1億買0050十天獲利近1,500萬，坦言若改買00981A可賺3,000萬，但為給散戶安全示範仍選擇0050。記者余承翰／攝影

台股上月29日盤中一度重挫逾2,000點並跌破4萬點大關，分析師郭哲榮當時兌現承諾，正式砸下新台幣1億元進場大買元大台灣50（0050）。

隨著台股自低點快速反彈破46,000點，郭哲榮於昨（13）日播出的影音節目中發表對大盤與自身投資組合的最新看法。他表示，台股在短短約兩週內從39,384點一路拉升，展現極強的反彈力道，亦驗證其日前於市場低點重金布局的策略。

郭哲榮指出，他在台股跌破四萬點之際砸下1億元買進0050，僅經過約10個交易日，該筆投資帳面獲利已迅速接近1,500萬元。

不過他也坦言，若單純以追求最大化獲利為目標，當時若將1億元資金轉而投入彈幅更大的主動統一台股增長（00981A）（其反彈幅度接近30%），帳面獲利甚至可達3,000萬元，兩者獲利相差高達一倍。

針對為何最終選擇0050而反彈力道更強的的00981A或槓桿型商品，郭哲榮解釋，身為具備廣大影響力的公眾人物與分析師，除了績效考量外，更必須秉持極高的投資道德標準與示範作用。

他選擇風險結構最為穩健的標的，雖然「少賺了數千萬元」，但目的在於為廣大散戶投資人提供最為安全、踏實的投資參考，並強調自身獲利未來亦計畫回饋社會、捐贈救護車。

其實郭哲榮多次強調，若投資人當時跌破4萬點選擇布局反彈力道較強的00981A，可留意當其股價回升至32元前高位置時，再轉搭回0050做長期的資金配置。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 ETF 瑤池金母 郭哲榮 大盤

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