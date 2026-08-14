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0050毫不猶豫的選擇！縱使0056也分散50檔…三明治先生：風險沒較大但也沒比較小

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
買0050還是0056？年輕人首選0050衝高報酬率！再搭配分散全球的VT避開單一國家風險，把時間省下來專注本業才是最好的投資。記者余承翰／攝影
買0050還是0056？年輕人首選0050衝高報酬率！再搭配分散全球的VT避開單一國家風險，把時間省下來專注本業才是最好的投資。記者余承翰／攝影

如果你問我元大台灣50（0050）跟元大高股息（0056）要買哪個，我會毫不猶豫說0050，因為對年輕人來說，報酬才是最重要的，配不配息、波動大不大不是考慮重點。

但如果你問我，該買最近最漲的台股、美國科技股納斯達克、美國全市場VTI，還是分散投資到全球股票VT比較好，我則會說VT比較好。

有些人會疑惑，為什麼0050跟0056比的時候就是選報酬比較高的0050，但跟VT比的時候又變成要分散投資、降低風險，而選擇報酬較低的VT呢？

我覺得這個問是要分三個層面來回答，首先我們說的波動或風險大不大，指的不是一般說的最大回落多少%，而是有沒有長期虧損的風險，而0050都分散到50檔股票了，當然風險並不會很大。

而0056也分散到50檔股票，我也不認為他風險會比較大，但其實也沒有比較小，或許短期下跌時0056會跌比較少，但兩者的風險我是覺得差不多，都算很低。

不過報酬率就差多了，不管怎麼切，0056就是穩定落後0050好幾個百分比，而對一般投資人來說，「報酬不足」才是最大的風險，當我未來想要1000萬退休，但到65歲只存到了700萬，基本上也很難再補回來。

因此0050跟0056比起來，風險沒有比較高，但報酬高了一截，因此我會秒選0050。

但當比較的對象是VT時就不一樣了，VT跟0050、VTI或納斯達克的差別在於，台灣有能未來遇到什麼變故，美國國運也可能會衰落，科技股更是可能因為科技發展或政策改變而局勢大變。

這些ETF的成分股都還是好公司，只是20年、30年後會不會換別的國家當老大，我們不得而知。

0050的風險已經很低了，但終究無法避免當台灣發生系統性風險時被拖下去的風險，同樣的，分散全美國的VTI也無法避免如果美國不再是世界霸權時的風險，納斯達克就更不用講了。

不是說我認為美國勢必衰敗，而是我不想去冒這樣的風險，因為這樣風險發生時，我的報酬會大打折扣。

當然，如果這些風險沒有發生，那或許單押台美股的投資人會是最大贏家。

所以這兩邊的選項變成是買VT是不管誰贏都可以有穩定但較低的報酬率，買台美股則是如果情勢沒有改變，會獲得較好的報酬，但或許有低機率會因為其他國家崛起而降低報酬。

這兩個選項就見仁見智了，而我會選VT是因為，我要讓投資變成我的背景音樂，只要能穩定成長，提供我在準備退休之外還能有餘裕做我想做、更值得做的就好。

最後，一般人最好的投資是「工作」，假設有個人資產有200萬（很多年輕人沒有），把每天一小時研究股票的時間拿來打工，一天一小時200元，一個月22天就是4400元，一年大約在5萬左右。

除了資產使用指數投資獲得市場報酬外，額外賺了5萬除以200萬，他創造了2.5%的報酬率，投資人有幾個可以穩定贏過大盤2.5%的？更何況這裡的比較對象是「每天研究1小時」的投資人。

投資方式要兼具「斤斤計較」與「放棄」這兩個概念，有些時候你會為了風險而放棄報酬，有些情況又會為了報酬而忽略一些面向，端看你是怎麼規劃自己的人生，以上是我的做法，提供給大家做參考。

◎本文獲 三明治先生的理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 0056元大高股息 VTI ETF

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三明治先生表示，對於年輕投資者，選擇元大台灣50（0050）因其報酬較高，風險相對穩定。與全球股票ETF（VT）相比，雖然0050風險低，但更建議分散投資以減少未來的潛在風險。

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