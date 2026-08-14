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海外主題型ETF 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大航太防衛科技、國泰基因免疫革命以及野村全球航運龍頭昨日收紅並改寫掛牌以來新高，題材動能十足。聯合報系資料照
元大航太防衛科技、國泰基因免疫革命以及野村全球航運龍頭昨日收紅並改寫掛牌以來新高，題材動能十足。聯合報系資料照

美國消費者物價指數（CPI）符合預期，升息預期降溫激勵美股上漲，由半導體相關族群領漲。昨（13）日海外科技主題ETF走揚，包括元大航太防衛科技（00965）、國泰基因免疫革命以及野村全球航運龍頭收紅並改寫掛牌以來新高，題材動能十足。

法人分析，全球地緣政治動盪，在美伊戰爭曠日廢時下，美國全球防衛面臨防空飛彈庫存快速減少處境。因高消耗而進入生產高峰的愛國者（Patriot）、薩德（THAAD）與精準打擊飛彈（PrSM）的主要生產商洛克希德馬丁近一月股價上漲16.5%，帶動元大航太防衛科技股價新高。

元大航太防衛科技在AI與國防兩大題材加持下，自7月29日至8月13日期間股價飆漲13.12%，表現優於NASDAQ指數、FANG+指數等科技代表指數。

法人表示，全球國防產業具備明確的政策與訂單支撐，難出現供過於求的失衡情形，相對科技股較不受景氣循環影響。

隨著各國持續推進新年度國防預算立法程序，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能。

國泰基因免疫革命自2011年掛牌，期間股價一度幾乎腰斬，近日不僅重返發行價並且還創新高。

經理人林淑娟表示，近期核心多家生技類股營運表現報佳音。包括Natera、Guardant Health、Twist Bioscience等基因檢測與生命科學業者，最新一季營收維持雙位數成長並上調財測；細胞及基因治療領域中，Iovance旗下細胞療法商業化持續放量，CRISPR Therapeutics的基因編輯療法CASGEVY銷售亦高速成長，皆是國泰基因免疫革命核心持股，亦反映ETF所布局的創新醫療企業，正逐步由研發與臨床驗證階段，邁向產品落地及營收貢獻期。

野村全球航運龍頭經理人張怡琳指出，三大航運市場運價近期同步走高，主因下半年進入航運業傳統營運旺季，加上美伊情勢反覆，使全球航運供需與運價受到市場關注，帶動航運族群表現。

航運股指數與主要股市關聯度低，若與美國科技股或台股搭配，在股市震盪時有望具備上漲潛力並幫助降低波動，好比海上黃金，可視為股市的另類避險標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主題型 國泰

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美股第2季財報報喜、加上升息壓力減緩，科技、生技、半導體族群表現亮眼，帶動美國股票型ETF績效升溫。觀察近周績效，富邦基因免疫生技以5.3%居冠，國泰費城半導體、主動摩根美國科技等緊追在後，資金聚焦高成長題材。

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台股ETF 八檔日均量逾10萬張

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