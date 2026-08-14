海外主題型ETF 搶鏡

美國消費者物價指數（CPI）符合預期，升息預期降溫激勵美股上漲，由半導體相關族群領漲。昨（13）日海外科技主題ETF走揚，包括元大航太防衛科技（00965）、國泰基因免疫革命以及野村全球航運龍頭收紅並改寫掛牌以來新高，題材動能十足。

法人分析，全球地緣政治動盪，在美伊戰爭曠日廢時下，美國全球防衛面臨防空飛彈庫存快速減少處境。因高消耗而進入生產高峰的愛國者（Patriot）、薩德（THAAD）與精準打擊飛彈（PrSM）的主要生產商洛克希德馬丁近一月股價上漲16.5%，帶動元大航太防衛科技股價新高。

元大航太防衛科技在AI與國防兩大題材加持下，自7月29日至8月13日期間股價飆漲13.12%，表現優於NASDAQ指數、FANG+指數等科技代表指數。

法人表示，全球國防產業具備明確的政策與訂單支撐，難出現供過於求的失衡情形，相對科技股較不受景氣循環影響。

隨著各國持續推進新年度國防預算立法程序，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能。

國泰基因免疫革命自2011年掛牌，期間股價一度幾乎腰斬，近日不僅重返發行價並且還創新高。

經理人林淑娟表示，近期核心多家生技類股營運表現報佳音。包括Natera、Guardant Health、Twist Bioscience等基因檢測與生命科學業者，最新一季營收維持雙位數成長並上調財測；細胞及基因治療領域中，Iovance旗下細胞療法商業化持續放量，CRISPR Therapeutics的基因編輯療法CASGEVY銷售亦高速成長，皆是國泰基因免疫革命核心持股，亦反映ETF所布局的創新醫療企業，正逐步由研發與臨床驗證階段，邁向產品落地及營收貢獻期。

野村全球航運龍頭經理人張怡琳指出，三大航運市場運價近期同步走高，主因下半年進入航運業傳統營運旺季，加上美伊情勢反覆，使全球航運供需與運價受到市場關注，帶動航運族群表現。

航運股指數與主要股市關聯度低，若與美國科技股或台股搭配，在股市震盪時有望具備上漲潛力並幫助降低波動，好比海上黃金，可視為股市的另類避險標的。

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