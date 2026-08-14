美股ETF 三族群帶財

美股第2季財報報喜、加上升息壓力減緩，科技、生技、半導體族群表現亮眼，帶動美國股票型ETF績效升溫。觀察近周績效，富邦基因免疫生技以5.3%居冠，國泰費城半導體、主動摩根美國科技等緊追在後，資金聚焦高成長題材。

美國最新公布7月整體CPI月增0.1%，但年增率由6月的3.5%降至3.4%，為3月以來最低；核心CPI（剔除食品與能源）年增率由2.6%降至2.5%，市場預期升息壓力略降。法人認為，通膨及中東風險影響淡化，加上AI需求成長趨勢不變，美國財報數據優異，料將支撐股市中長期表現。

美股ETF近周績效回彈，由生技、科技與半導體領漲，富邦基因免疫生技（00897）以5.3%居冠，國泰費城半導體上漲3.55居次，第三名是主動摩根美國科技漲3.52%。

接下來周漲幅依序為群益那斯達克生技漲3.49%、國泰網路資安漲3.42%、兆豐洲際半導體漲3.3%、主動群益美國增長漲2.3%、永豐美國科技漲2.2%，富邦NASDAQ正2漲2%，中信數據及電力漲1.9%、元大納斯達克精選漲1.8%、台新標普科技精選漲1.6%、主動安聯美國科技漲1.3%。此外，復華富時不動產漲1.1%，中信NASDAQ則漲1%。

綜合主動摩根美國科技產品經理溥琪琳、玉山全球跨國藍籌100 ETF經理人黃相慈分析，標普500企業第2季獲利年增率由6月23.2%上修至47.4%，其中能源、通訊服務及非必需消費均大幅成長，科技則展現獲利與營收同步高成長。預估第3、4季獲利仍將分別成長27.4%與25.2%，包括AI投資、企業資本支出與消費需求擴增，可望持續支撐下半年美股企業獲利成長趨勢，以及挹注股市表現。

主動安聯美國科技（00402A）經理人洪華珍、群益美國科技巨頭經理人李晉含也指出，雖然先前AI科技股因估值過高疑慮引發修正，不過從產業基本面來看，鑒於全球AI需求強勁，美科技股更居領導地位，企業持續擴大AI資本支出，仍支撐半導體與AI供應鏈中長期成長動能，不僅現任科技七巨頭前景可期，受惠於AI應用拓展的AI決策系統、資安防護、資料中心、晶片等潛力巨頭表現也值得留意。

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