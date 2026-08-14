台股ETF 科技掌帥印

台股多頭重展攻勢，隨著企業獲利屢傳佳音、三大法人買盤回流，以及前波去槓桿與高融資籌碼清洗後，台股本波反彈具基本面支撐，其中AI、半導體等科技族群持續扮演領漲主力，成為推升指數的重要動能。

今年初自台股站上3萬點以來ETF績效來看，科技及半導體主題明顯占據領先位置。根統計至昨（13）日，績效前五名幾乎由半導體及科技主題ETF包辦，顯示在AI投資浪潮延續下，資金持續聚焦具產業成長題材的科技型ETF。

富邦台灣半導體（00892）經理人陳双吉表示，近期三大雲端服務業者公布財報，AI相關業務營收與訂單普遍優於市場預期，反映AI需求依然強勁，未來營收能見度維持高檔。

同時，晶圓代工等多個產業陸續傳出漲價效應，在營收成長與產品毛利率提升雙重帶動下，相關產業獲利仍具進一步成長空間。

隨著國內AI供應鏈重量級業者陸續公布財報及召開法說會，先前市場擔憂下一世代AI運算平台可能延後，以及雲端服務供應商（CSP）放緩規格升級腳步等負面因素逐漸淡化。

尤其AI伺服器架構持續升級，除AI運算晶片外，滑軌、散熱模組、光通訊模組以及機櫃結構設計等關鍵零組件的重要性同步提升，而台灣供應鏈在相關領域具備高度競爭力，有利後續獲利預期以及評價面提升。

中國信託關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。

國泰投信提醒，市場籌碼整理以及信心修復仍需時間，投資人若難以精準掌握市場短期低點，可透過定期定額、分批布局方式降低擇時風險，在長期趨勢仍具支撐的前提下，逐步累積如國泰台灣科技龍頭等台股ETF部位，降低短期波動對投資決策的干擾。

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