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台股ETF 八檔日均量逾10萬張

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股指數近期指數持續攀升，統計8月來台股ETF日均量表現，有八檔日均量逾10萬張，以市值型居多，包括槓桿型的正2 ETF與主動式台股ETF，但也見到反向型的元大台灣50反1名列之中，顯示大盤漲多後市場對後市看法開始出現分歧。

日均量逾10萬張八檔台股ETF包括：群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2、主動統一台股增長、主動復華未來50、元大台灣50、凱基台灣TOP50、主動統一升級50、元大台灣50反1；其中，群益臺灣加權正2以日均量25.6萬張居台股ETF成交王，今年來漲幅則達121.38%。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，市場短期雜音不改長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對；不過，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身目標與屬性，控制風險。對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，因此若盤勢有回檔可採取逢低買進策略。

投信法人表示，元大台灣50反1單日成交量由8月初的20餘萬張，降至近日的10萬至15萬張，透露在高檔偏空投資人已回補，但隨8月指數反彈2,900點漸抵銷7月下跌3,000點，多頭回升；本周大盤指數連漲四天，該ETF單日交易仍有10萬張，顯示偏空投資人默默布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 群益 台股

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