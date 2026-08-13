AI 投資熱潮未歇 00891、00881年化配息率攻雙位數

台股自7月底展開反彈以來，短短10個交易日漲幅已達雙位數漲幅。法人表示，儘管7月籠罩市場的疑慮逐漸消散，但投資情緒仍偏向觀望，近期成交量能也相對不足。不過，隨著台股正值除權息旺季，加上多家台廠公布的7月營收表現亮眼，預期後續盤勢有望維持震盪走升格局。

近期科技主題ETF的配息表現也不遜於傳統高股息ETF，如中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881），估計近一年的化配息率皆超過13%，且將於下周除息。投資人如今不僅能透過科技主題ETF掌握產業成長帶來的資本利得機會，也能藉由穩定配息創造現金流。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。

台股今年以來展現強勁動能，但近期高檔震盪加劇，市場關注是否還有上漲空間，國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇表示，指數漲的是價格，企業獲利才是關乎市能否走得長遠的底氣。目前台股企業獲利預期持續上修，也為台股後市增添動能；另一方面，過去雲端科技時代，美國科技巨頭憑藉獲利成長帶動科技股評價，如今進入AI時代，台灣掌握全球半導體及AI供應鏈關鍵，台股科技龍頭中長期仍有表現空間。

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