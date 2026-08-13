主動式台股ETF人氣回籠 8月來 00992A 漲幅16.67%居冠

經過7月大盤大跌的洗禮，主動式台股ETF規模首見今年來減少744億元，不過8月來僅短短8個交易日，大盤回神上漲5.56%，主動式台股ETF規模也增加1,636.27億元，顯現人氣回籠。

進一步觀察主動式台股ETF 8月以來平均上漲12.18%，規模增加前十名的以主動群益科技創新（00992A）上漲16.67%表現最亮眼。市場法人表示，主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以主動式台股ETF參與台股未來上漲契機。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，大盤在高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，不過，在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，可運用主動式台股ETF介入台股。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長線還是持續看好。由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射，為隨時間推移，銅解決方案逐漸被光通訊取代，光通訊需求將持續成長，持續看好光通訊廠商營運發展，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期在市場雜音干擾下，台股波動加劇，不過整體來看，基於台灣經濟狀況穩健，且下半年逢消費性電子產品備貨旺季，同時AI需求依舊強勁，故出口動能可望延續，台系科技供應鏈也在全球AI成長趨勢未變下，料持續從中受惠，故台股中長期表現仍值期待，可逢低分批布局中長線趨勢標的。

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