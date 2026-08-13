00961平均7.7天填息！00881、00891...4檔ETF預估年息飆破17% 資本利得成後盾

8月台股配息戰超狂！這4檔ETF預估年息竟然飆破17%？根據最新的除息資訊，有4檔同樣都在8/18除息的 ETF， 不只「預估年化殖利率」全部衝破17%，績效更是嚇嚇叫。

00891中信關鍵半導體：預估年息17.48%（今年以來績效89.95%） 00961FT臺灣永續高息：預估年息17.36%（今年以來績效 47.64%） 00881國泰台灣科技龍頭：預估年息17.20%（今年以來績效 77.09%） 00894中信小資高價30：預估年息17.18%（今年以來績效 76.91%）

仔細看這幾檔 ETF 的選股邏輯，從「關鍵半導體」、「科技龍頭」到「高價30」，成分股幾乎覆蓋了這波AI狂潮與半導體復甦的最大贏家。

從它們今年以來的驚人漲幅就知道，這些ETF已經在帳上累積了極為豐厚的「資本利得」，有這麼龐大的未實現獲利做後盾，投信自然有底氣端出高配息來回饋投資人。

配息這麼高、會不會填不了息？直接從過去歷史數據觀察，在近一年的大多頭行情下，這4檔ETF的填息率都達到100%。

特別是月配息的00961，因為單次除息缺口小，平均只要7.7天就能填息完畢；而其他的季配與半年配，也幾乎都能在11到17天內迅速填息。

棒棒碎碎念：雖然17%的預估年息真的很香，但要記得這是用「單次配息金額」去推算的年化數據，未來的實際配息還是會隨市場狀況調整喔！

此外，科技與半導體類股的波動特性本來就比較大，建議大家還是要評估自己的風險承受度，分批佈局會是比較穩健的做法。

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