AI 算力與光通訊需求狂飆 台美韓黃金三角撐爆半導體

大華銀投信表示，美國最新公布7月消費者物價指數（CPI）年增率回落至3.4%，符合市場預期並低於前值的3.5%，顯見通膨數據持續降溫。通膨壓力紓解使市場對美國聯準會（Fed）9月降息或按兵不動的預期大幅增溫，資金重新湧入科技成長股。這波資金浪潮同步帶動亞股氣勢，韓國KOSPI綜合指數暴漲領漲亞洲，台灣加權指數站上所有均線。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，AI伺服器與高速運算的需求爆發，正推動全球科技供應鏈進入全新擴張週期。AI伺服器大廠美超微（Supermicro）最新公布上季業績優於預期，並給出樂觀本季財測，激勵股價單日暴漲19%；光通訊大廠Lumentum上季營收與獲利雙雙優於預期，盤後與正交易時段股價狂飆，凸顯出全球AI伺服器建置熱潮絲毫沒有減退跡象。

郭修誠指出，隨著NVIDIA新一代GPU平台、ASIC與AI叢集規模持續擴大，伺服器之間的資料傳輸量呈現急升趨勢，帶動800G光模組逐步成為市場主流，1.6T光模組亦加速導入。

此外，CPO（共同封裝光學）、OCS（光電路交換器）與ELS（外部雷射）等新架構需求急升，使光通訊從傳統電信設備零組件升級為AI基礎建設不可或缺的關鍵環節。AI算力擴張同步拉高「運算＋傳輸」雙重需求，光收發模組、雷射元件、磊晶、光纖與CPO供應鏈均全面受惠，光通訊已成為AI硬體產業中最具中長期布局價值的高成長族群。

郭修誠認為，當前AI產業正迎來硬體升級與算力擴張的黃金時刻。美國掌握最核心的AI算力研發、軟體平台與雲端軟體生態（以科技七巨頭為首）；台灣扮演全球AI硬體製造、光通訊傳輸與高階組裝的樞紐；韓國則擁有高頻寬記憶體（HBM）與先進晶片製造的絕對壟斷優勢。台、美、韓三地完美扣合，構築出全球AI供應鏈最堅固的「黃金三角」。

郭修誠表示，面對AI產業帶來的跨國供應鏈紅利，投資人在資產配置上不應僅侷限於單一市場，應善用ETF進行跨國與跨產業的精準布局。以大華美國MAG7+（009815）為例，該基金精準卡位美股科技七巨頭（Magnificent 7）及先進半導體龍頭，囊括全球AI算力與軟體生態系的最核心引擎。

8月21日掛牌上市的大華韓國KOSPI 50（009829）高度集中於SK海力士與三星電子等全球HBM記憶體霸主，直接享受AI記憶體供不應求的漲價行情；大華優利高填息30（00918）則深耕台灣優質AI供應鏈與高股息龍頭，完整涵蓋AI伺服器代工、光通訊、PCB及高階封測等關鍵族群，讓投資人在分享AI高成長紅利的同時，也能掌握股息與填息投資韌性。

展望後市，郭修誠表示，台股加權指數雖然已重返所有均線之上，但近期成交量呈現量縮震盪，後續若成交量能逐步補量至1兆元以上，將極有利於指數發動新一波攻勢。在族群選擇上，建議投資人優先聚焦光通訊、砷化鎵、ABF載板、PCB上游材料及AI伺服器代工廠等短中線看好的關鍵利多族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。