美升息壓力驟降！CPI 降溫、財報報喜 中長線可期

美國最新公布CPI數據，美國7月整體CPI月增0.1%，但年增率由6月的3.5%降至3.4%，為3月以來最低；核心CPI（剔除食品與能源）年增率由2.6%降至2.5%，市場預期美國升息壓力略降。

玉山投信認為，通膨及中東風險影響淡化，加上AI需求成長趨勢不變，美國財報數據優異，預料將持續支撐股市中長期表現。

玉山全球跨國藍籌100 ETF（009810）經理人黃相慈分析，標普500企業第２季獲利年增率由6月23.2%上修至47.4%，其中能源、通訊服務及非必需消費均大幅成長，科技則展現獲利與營收同步高成長。預估第３、４季獲利仍將分別成長27.4%與25.2%，包括AI投資、企業資本支出與消費需求擴增，可望持續支撐下半年美股企業獲利成長趨勢，以及挹注股市表現。

黃相慈表示，美國第２季GDP雖然出現增速放緩，但隨著油價飆升、消費者支出強勁反彈，顯示內需消費仍強勁，適度緩解市場對經濟放緩的隱憂。此外，近期包括物價指數、勞動市場等數據均支持聯準會維持寬鬆政策環境，尤其非農就業人口意外減少，勞動市場明顯轉弱。

目前財報已經公布一半以上，對股市動能會有一定的挹注，科技業資本支出是否能轉為實質獲利貢獻，讓科技股股價能持續向上，亦為後續觀察重點。黃相慈也提醒，接下來需觀察美國公債殖利率曲線走勢，尤其長天期殖利率是否持續攀升。

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