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「君子務本 本立而道生」！政大教授周冠男：專注本業才是散戶最踏實的致富正道
政治大學教授周冠男在臉書分享投資觀念，引用《論語．學而》「君子務本，本立而道生。」表示這句話這兩天很紅，而他每一場演講開頭也都會說「專注本業才是正道。」認為兩者其實有著類似的概念。
周冠男指出，本業是大多數人最具相對優勢，也最能穩定創造價值的地方，「短線投資不是。」與其把心力放在短線操作，不如努力提升自己的專業能力，先從本業累積資本。
至於累積下來的資金該如何運用？周冠男認為，再將資金長期、分散地投入市場，讓資本替自己工作，「才是一般人最踏實的致富之道。」
他也將「君子務本，本立而道生」延伸到投資，表示散戶與其追逐熱門股票、預測短期漲跌，或鑽研各種操作技巧，不如先做好投資的根本，包含「專注本業、持續投入、分散投資、長期持有。」
周冠男最後以「本立而後道生」點出核心觀念，強調「投資的基本觀念對了，時間自然會替你累積成果。」將投資重點重新拉回本業、長期投入與時間累積，而非追逐短期市場漲跌。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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