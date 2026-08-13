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13次除息100％填息！00961配0.19元…朱岳中：學巴菲特看ROE選對優質高股息

聯合新聞網／ 綜合報導
下半年台股震盪加劇，多檔高配息ETF含息報酬轉負，00961憑藉ROE選股機制逆勢繳出+3.78%總報酬，並維持100%填息紀錄，展現兼顧17.6%年化高配息與抗震力的優勢。記者余承翰／攝影
下半年台股震盪加劇，多檔高配息ETF含息報酬轉負，00961憑藉ROE選股機制逆勢繳出+3.78%總報酬，並維持100%填息紀錄，展現兼顧17.6%年化高配息與抗震力的優勢。記者余承翰／攝影

進入2026年下半年，台股市場波動劇烈，8月5日市場波動率更衝上歷史前5%的高點。隨著8月迎來ETF除息潮，財經專家朱岳中在節目中指出，高股息ETF投資人除關注配息率外，更應重視「總報酬率」與「抗震能力」，避免落入配息卻賠掉本金的陷阱。

面對震盪加劇的市場環境，朱岳中引述股神巴菲特（Warren Buffett）的投資思維指出，巴菲特向來看重企業基本面與現金流，且極度重視ROE（股東權益報酬率），不會因市場熱度而盲目追高。

波克夏（Berkshire Hathaway）的配置即可看出，先前即便現金部位創新高也不急於進場，直到價格估值合理時才重手加碼。這種「不追高、重視真實獲利與耐性」的投資哲學，正好為極端波動下的存股族提供了重要指引。

觀察下半年台股高配息ETF的實際表現，更能看出抗震選股的重要性。統計顯示，自7月進入下半年以來，多檔年化配息率達10%至18%的高股息ETF，因大盤拉回導致含息總報酬普遍呈現負值，部分標的甚至跌逾10%。

ETF年化配息率H2以來含息總報酬
(00961)FT臺灣永續高息17.6%+3.78%
(00934)中信成長高股息13.1%-1.86%
(00962)台新AI優息動能13.3%-2.1%
(00878)國泰永續高股息12.4%-2.78%
(00923)群益台ESG低碳5015.1%-6.2%
(00401A)主動摩根台灣鑫收11.4%-6.25%
(00881)國泰台灣科技龍頭18.1%-7.29%
(00894)中信小資高價3018.1%-8%
(00891)中信關鍵半導體18.4%-9.74%
(00400A)主動國泰動能高息10.9%-9.74%
(00690)兆豐藍籌3011.9%-9.77%
(00980A)主動野村臺灣優選11.5%-10.04%
(00982A)主動群益台灣強棒12.2%-14.51%

註：資料統計至8/5

然而，00961此期間逆勢繳出+3.78%的含息總報酬，年化配息率達17.6%，成為同類型商品中少數能兼顧高配息與正報酬的標的。

00961的核心選股邏輯主要包含以下三要點：

ROE（股東權益報酬率）優先

選股第一關要求ROE必須為正，確保企業具備真實獲利能力，而非靠處分資產或挖掘本金來湊高配息。

ROE加權配置

不單純以殖利率加權，而是針對獲利能力（ROE）強的公司給予更高權重，兼顧高息與成長性；同時設有單一成分股10%的上限機制。

收益平準金與資本損益健全

00961在配息的同時，其資本損益平準金仍能維持穩定或成長，代表配發的股息源自實質獲利，而非過度消耗平準金。

在成分股方面，前十大持股相對著重於平衡佈局與基本面表現，以廣達為例，儘管近期受發行全球存託憑證（GDR）影響致股價回檔，但實際財報獲利表現依舊亮眼；臺灣高鐵等標的亦具備穩健獲利支撐。

朱岳中指出，高股息ETF除息後能否「填息」才是真正的獲利關鍵；00961成立一年多以來已進行13次除息，過往均達成100%填息紀錄。

本次00961預計於8月18日進行除息，最後買進日為8月17日。以8月7日收盤價靜態推估，預估每單位配發0.19元，供看重抗震力與穩定現金流的投資人參考。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 填息 除息 巴菲特 波克夏 報酬率 月配息 00934中信成長高股息ETF 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣科技龍頭

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