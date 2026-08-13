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奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

聯合新聞網／ 綜合報導
奇鋐受法說利多激勵盤中攻抵漲停，帶動持股達5.13%的00406A盤中上漲逾2%，展現主動選股與掩護性買權策略的配置優勢。圖／聯合報系資料照片
奇鋐受法說利多激勵盤中攻抵漲停，帶動持股達5.13%的00406A盤中上漲逾2%，展現主動選股與掩護性買權策略的配置優勢。圖／聯合報系資料照片

美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，緩解通膨與升息疑慮，加上美股科技及半導體族群走強，帶動台股今（13）日延續多頭氣勢。加權指數早盤一度來到46,216點、大漲近700點，隨後出現拉回，但仍力守紅盤，盤面以電子零組件、電腦周邊及AI伺服器供應鏈表現最為突出。

其中，散熱大廠奇鋐（3017）受到法說會釋出樂觀展望激勵，今日以3,030元跳空開高，盤中最高攻抵3,200元漲停價，隨後打開漲停，但呈現價量齊揚格局，顯示市場資金積極反映公司獲利品質改善及AI散熱需求持續擴張。

奇鋐日前公布的第二季財報，最受市場矚目的並非只有營收成長，而是獲利能力同步躍升。第二季營收491.21億元，年增66%；毛利率升至32.57%，季增2.8個百分點、年增8.16個百分點，改寫單季新高；稅後淨利95.67億元，年增139%，單季每股盈餘達24.37元。累計上半年每股盈餘44.54元，已接近2025年全年49.17元的水準。

展望下半年，奇鋐表示，隨新產品陸續量產，營收與獲利有望逐季走高，下半年表現預期優於上半年。公司7月營收已達185.9億元，月增5.5%、年增57.4%，再創單月歷史新高。隨輝達新平台及雲端服務業者自研ASIC伺服器陸續放量，液冷板、分歧管、快速接頭及機構件等整合式散熱需求可望同步升溫，使公司得以同時掌握GPU與ASIC兩大AI運算架構商機。

奇鋐今日強勢表態，也帶動持有該股的主動式ETF受到關注。統計目前主要投資台股的22檔主動ETF，共有21檔持有奇鋐，顯示其已成為主動ETF經理人的高度共識持股。其中，主動中信台灣收益（00406A）最新持有奇鋐比重約5.13%，屬於配置較高的產品之一。

00406A今日以9.69元開出，盤中最高升至9.75元，上漲逾2%，漲幅一度優於大盤；若依前一日揭露的5.13%持股權重靜態估算，奇鋐攻抵漲停對00406A淨值的直接正貢獻最高接近0.5個百分點。

法人指出，奇鋐法說後股價大漲，代表投資焦點正從「AI需求題材」轉向「營收能否轉化為獲利」的實質驗證。第二季毛利率、淨利及現金流同步改善，配合下半年逐季成長展望，強化市場對AI散熱產業中長期趨勢的信心。

對投資人而言，透過00406A這類加入掩護性買權策略的主動台股ETF，可由經理人依據財報、產業趨勢及評價變化調整持股，不必承擔單押個股的風險；且同時納入掩護性買權策略，在市場波動升高時爭取權利金收入，增加投資組合的收益來源及回檔緩衝。近期台股隨國際股市反彈，但美國通膨隱憂仍在，波動恐持續加大，建議投資人可透過具掩護性買權的主動ETF降低投組波動，同時有機會獲得持續性的現金流。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF 漲停 奇鋐 營收 加權指數

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