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別因「本金少」放棄存0050！你並不孤單：多數股東皆是零股族 靠時間複利拉開資產差距
元大台灣50（0050）一張要價十幾萬元，對薪水有限的小資族來說，一口氣買下一整張確實很有壓力...
然而，若從最新的股權分散表來看，會發現其實絕大多數人的持股都在10張以下；只要善用零股慢慢累積，資產進步的速度其實比想像中更快。
數據顯示，0050總股東人數已突破354萬大關，其中持有未滿10張（1至9,999股）的人數高達317.5萬人，占全體股東接近九成（89.59%）；意味著絕大多數的投資人，其實大多也是從幾百股、一兩張開始逐步存起。
也正因大部分人的持股都停留在個位數，只要透過定期定額或零股扣款，多為自己積累一點部位，就能在股東結構中快速往前躍進。
舉例來說，光是從零股慢慢湊滿第1張、第2張，就已經跨出了超越大多數人的第一步；而當透過時間有紀律地累積到10張時，持股等級就已經超越全場接近九成的持有者，直接跨入前10%的領先群。
存股最怕的是覺得「一張太貴買不起」而遲遲不敢開始，或是「只買幾十股感覺沒差別」而中途放棄。
但投資就像爬階梯，整張買進雖然門檻較高，零股卻給了小資族積少成多的管道；無須與一次買進數百張的大戶比較，只要每次發薪日多買一點點零股，拉長歲月來看，資產便能逐步累積出實質的成長成果。
證券代號：0050
證券名稱：元大台灣50
資料日期：115年08月07日
|序
|持股/單位數分級
|人數
|股數/單位數
|占集保庫存數比例 (%)
|1
|1-999
|1,500,883
|433,321,057
|1.92
|2
|1,000-5,000
|1,341,083
|3,054,923,617
|13.60
|3
|5,001-10,000
|333,547
|2,452,249,100
|10.91
|4
|10,001-15,000
|134,667
|1,667,485,852
|7.42
|5
|15,001-20,000
|73,462
|1,298,312,346
|5.78
|6
|20,001-30,000
|67,968
|1,675,222,045
|7.45
|7
|30,001-40,000
|32,435
|1,134,040,553
|5.04
|8
|40,001-50,000
|17,955
|810,892,441
|3.61
|9
|50,001-100,000
|29,579
|2,030,075,002
|9.03
|10
|100,001-200,000
|9,547
|1,280,724,648
|5.70
|11
|200,001-400,000
|2,473
|663,436,302
|2.95
|12
|400,001-600,000
|441
|212,584,255
|0.94
|13
|600,001-800,000
|143
|98,841,513
|0.44
|14
|800,001-1,000,000
|62
|56,366,433
|0.25
|15
|1,000,001以上
|274
|5,589,024,836
|24.88
|16
|合 計
|3,544,519
|22,457,500,000
|100.00
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