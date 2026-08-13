別因「本金少」放棄存0050！你並不孤單：多數股東皆是零股族 靠時間複利拉開資產差距

元大台灣50（0050）一張要價十幾萬元，對薪水有限的小資族來說，一口氣買下一整張確實很有壓力...

然而，若從最新的股權分散表來看，會發現其實絕大多數人的持股都在10張以下；只要善用零股慢慢累積，資產進步的速度其實比想像中更快。

數據顯示，0050總股東人數已突破354萬大關，其中持有未滿10張（1至9,999股）的人數高達317.5萬人，占全體股東接近九成（89.59%）；意味著絕大多數的投資人，其實大多也是從幾百股、一兩張開始逐步存起。

也正因大部分人的持股都停留在個位數，只要透過定期定額或零股扣款，多為自己積累一點部位，就能在股東結構中快速往前躍進。

舉例來說，光是從零股慢慢湊滿第1張、第2張，就已經跨出了超越大多數人的第一步；而當透過時間有紀律地累積到10張時，持股等級就已經超越全場接近九成的持有者，直接跨入前10%的領先群。

存股最怕的是覺得「一張太貴買不起」而遲遲不敢開始，或是「只買幾十股感覺沒差別」而中途放棄。

但投資就像爬階梯，整張買進雖然門檻較高，零股卻給了小資族積少成多的管道；無須與一次買進數百張的大戶比較，只要每次發薪日多買一點點零股，拉長歲月來看，資產便能逐步累積出實質的成長成果。

證券代號：0050



證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

序 持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存數比例 (%) 1 1-999 1,500,883 433,321,057 1.92 2 1,000-5,000 1,341,083 3,054,923,617 13.60 3 5,001-10,000 333,547 2,452,249,100 10.91 4 10,001-15,000 134,667 1,667,485,852 7.42 5 15,001-20,000 73,462 1,298,312,346 5.78 6 20,001-30,000 67,968 1,675,222,045 7.45 7 30,001-40,000 32,435 1,134,040,553 5.04 8 40,001-50,000 17,955 810,892,441 3.61 9 50,001-100,000 29,579 2,030,075,002 9.03 10 100,001-200,000 9,547 1,280,724,648 5.70 11 200,001-400,000 2,473 663,436,302 2.95 12 400,001-600,000 441 212,584,255 0.94 13 600,001-800,000 143 98,841,513 0.44 14 800,001-1,000,000 62 56,366,433 0.25 15 1,000,001以上 274 5,589,024,836 24.88 16 合 計 3,544,519 22,457,500,000 100.00

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