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別因「本金少」放棄存0050！你並不孤單：多數股東皆是零股族 靠時間複利拉開資產差距

聯合新聞網／ 綜合報導
0050總股東衝破354萬人，多數人持股其實都在10張以下；小資族無須與大戶比較，善用零股一步步存滿前幾張甚至邁向10張，就能踏實躍升持股階梯。圖／聯合報系資料照片
0050總股東衝破354萬人，多數人持股其實都在10張以下；小資族無須與大戶比較，善用零股一步步存滿前幾張甚至邁向10張，就能踏實躍升持股階梯。圖／聯合報系資料照片

元大台灣50（0050）一張要價十幾萬元，對薪水有限的小資族來說，一口氣買下一整張確實很有壓力...

然而，若從最新的股權分散表來看，會發現其實絕大多數人的持股都在10張以下；只要善用零股慢慢累積，資產進步的速度其實比想像中更快。

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數據顯示，0050總股東人數已突破354萬大關，其中持有未滿10張（1至9,999股）的人數高達317.5萬人，占全體股東接近九成（89.59%）；意味著絕大多數的投資人，其實大多也是從幾百股、一兩張開始逐步存起

也正因大部分人的持股都停留在個位數，只要透過定期定額或零股扣款，多為自己積累一點部位，就能在股東結構中快速往前躍進。

舉例來說，光是從零股慢慢湊滿第1張、第2張，就已經跨出了超越大多數人的第一步；而當透過時間有紀律地累積到10張時，持股等級就已經超越全場接近九成的持有者，直接跨入前10%的領先群。

存股最怕的是覺得「一張太貴買不起」而遲遲不敢開始，或是「只買幾十股感覺沒差別」而中途放棄。

但投資就像爬階梯，整張買進雖然門檻較高，零股卻給了小資族積少成多的管道；無須與一次買進數百張的大戶比較，只要每次發薪日多買一點點零股，拉長歲月來看，資產便能逐步累積出實質的成長成果。

證券代號：0050

證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

持股/單位數分級人數股數/單位數占集保庫存數比例 (%)
11-9991,500,883433,321,0571.92
21,000-5,0001,341,0833,054,923,61713.60
35,001-10,000333,5472,452,249,10010.91
410,001-15,000134,6671,667,485,8527.42
515,001-20,00073,4621,298,312,3465.78
620,001-30,00067,9681,675,222,0457.45
730,001-40,00032,4351,134,040,5535.04
840,001-50,00017,955810,892,4413.61
950,001-100,00029,5792,030,075,0029.03
10100,001-200,0009,5471,280,724,6485.70
11200,001-400,0002,473663,436,3022.95
12400,001-600,000441212,584,2550.94
13600,001-800,00014398,841,5130.44
14800,001-1,000,0006256,366,4330.25
151,000,001以上2745,589,024,83624.88
16合　計3,544,51922,457,500,000100.00

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 零股 複利 股東 市值型

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