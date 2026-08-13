0050不只小資零股族大戶更愛！解密 「0.36％族群」竟吃下近45％籌碼

據最新集保戶數股權分散表數據，元大台灣50（0050）總股東人數已衝破354萬大關，市場目光多半聚焦在廣大的零股族與小資買盤上；然而若剖析籌碼結構，可以發現支撐這檔國民ETF龐大體量的核心之一，是一群作風低調的高資產族群。

數據顯示，持有0050達100張以上的股東人數僅有12,900人，占全體354萬股東約0.36%。 然而這極少數的持股族群，卻共同掌握了約99.18億股的0050籌碼，占總發行量近45%，吃下市場接近半數的部位。

相較於小資族買進0050多半為了參與台股長期成長，高資產族群的考量則略有不同...

對資產規模較大的投資人而言，資金配置時通常相當看重「極致的市場流動性」與「變現便利性」，而0050作為貼近大盤標的，正好能提供巨額資金順暢進出的空間。

此外，在100張以上的大戶結構中，包含274位持股達1,000張以上的超級大戶，單單這274人就持有約24.88%的籌碼；當部分大戶資金選擇將0050作為資產配置並長期持有時，客觀上也為這檔ETF帶來了一定程度的籌碼沉澱效果與防守韌性。

0050不僅是小資族定期定額的常見選擇，也是不少大戶與機構法人進行資產配置時的標的之一；對一般投資人而言，理解大戶重視流動性與安全感的配置邏輯，跟隨長期資金參與市場，也是一種相對穩健的投資視角。

證券代號：0050



證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

序 持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存數比例 (%) 1 1-999 1,500,883 433,321,057 1.92 2 1,000-5,000 1,341,083 3,054,923,617 13.60 3 5,001-10,000 333,547 2,452,249,100 10.91 4 10,001-15,000 134,667 1,667,485,852 7.42 5 15,001-20,000 73,462 1,298,312,346 5.78 6 20,001-30,000 67,968 1,675,222,045 7.45 7 30,001-40,000 32,435 1,134,040,553 5.04 8 40,001-50,000 17,955 810,892,441 3.61 9 50,001-100,000 29,579 2,030,075,002 9.03 10 100,001-200,000 9,547 1,280,724,648 5.70 11 200,001-400,000 2,473 663,436,302 2.95 12 400,001-600,000 441 212,584,255 0.94 13 600,001-800,000 143 98,841,513 0.44 14 800,001-1,000,000 62 56,366,433 0.25 15 1,000,001以上 274 5,589,024,836 24.88 16 合 計 3,544,519 22,457,500,000 100.00

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