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0050不只小資零股族大戶更愛！解密 「0.36％族群」竟吃下近45％籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
0050股東衝破354萬人，其中僅占0.36%的100張以上大戶掌握近45%籌碼，凸顯其兼具小資定期定額與大戶資產配置的流動性優勢。法新社
0050股東衝破354萬人，其中僅占0.36%的100張以上大戶掌握近45%籌碼，凸顯其兼具小資定期定額與大戶資產配置的流動性優勢。法新社

據最新集保戶數股權分散表數據，元大台灣50（0050）總股東人數已衝破354萬大關，市場目光多半聚焦在廣大的零股族與小資買盤上；然而若剖析籌碼結構，可以發現支撐這檔國民ETF龐大體量的核心之一，是一群作風低調的高資產族群。

數據顯示，持有0050達100張以上的股東人數僅有12,900人，占全體354萬股東約0.36%。

然而這極少數的持股族群，卻共同掌握了約99.18億股的0050籌碼，占總發行量近45%，吃下市場接近半數的部位。

相較於小資族買進0050多半為了參與台股長期成長，高資產族群的考量則略有不同...

對資產規模較大的投資人而言，資金配置時通常相當看重「極致的市場流動性」與「變現便利性」，而0050作為貼近大盤標的，正好能提供巨額資金順暢進出的空間。

此外，在100張以上的大戶結構中，包含274位持股達1,000張以上的超級大戶，單單這274人就持有約24.88%的籌碼；當部分大戶資金選擇將0050作為資產配置並長期持有時，客觀上也為這檔ETF帶來了一定程度的籌碼沉澱效果與防守韌性。

0050不僅是小資族定期定額的常見選擇，也是不少大戶與機構法人進行資產配置時的標的之一；對一般投資人而言，理解大戶重視流動性與安全感的配置邏輯，跟隨長期資金參與市場，也是一種相對穩健的投資視角。

證券代號：0050

證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

持股/單位數分級人數股數/單位數占集保庫存數比例 (%)
11-9991,500,883433,321,0571.92
21,000-5,0001,341,0833,054,923,61713.60
35,001-10,000333,5472,452,249,10010.91
410,001-15,000134,6671,667,485,8527.42
515,001-20,00073,4621,298,312,3465.78
620,001-30,00067,9681,675,222,0457.45
730,001-40,00032,4351,134,040,5535.04
840,001-50,00017,955810,892,4413.61
950,001-100,00029,5792,030,075,0029.03
10100,001-200,0009,5471,280,724,6485.70
11200,001-400,0002,473663,436,3022.95
12400,001-600,000441212,584,2550.94
13600,001-800,00014398,841,5130.44
14800,001-1,000,0006256,366,4330.25
151,000,001以上2745,589,024,83624.88
16合　計3,544,51922,457,500,000100.00

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 零股 ETF 市值型 籌碼

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