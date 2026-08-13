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0050不只小資零股族大戶更愛！解密 「0.36％族群」竟吃下近45％籌碼
據最新集保戶數股權分散表數據，元大台灣50（0050）總股東人數已衝破354萬大關，市場目光多半聚焦在廣大的零股族與小資買盤上；然而若剖析籌碼結構，可以發現支撐這檔國民ETF龐大體量的核心之一，是一群作風低調的高資產族群。
數據顯示，持有0050達100張以上的股東人數僅有12,900人，占全體354萬股東約0.36%。
然而這極少數的持股族群，卻共同掌握了約99.18億股的0050籌碼，占總發行量近45%，吃下市場接近半數的部位。
相較於小資族買進0050多半為了參與台股長期成長，高資產族群的考量則略有不同...
對資產規模較大的投資人而言，資金配置時通常相當看重「極致的市場流動性」與「變現便利性」，而0050作為貼近大盤標的，正好能提供巨額資金順暢進出的空間。
此外，在100張以上的大戶結構中，包含274位持股達1,000張以上的超級大戶，單單這274人就持有約24.88%的籌碼；當部分大戶資金選擇將0050作為資產配置並長期持有時，客觀上也為這檔ETF帶來了一定程度的籌碼沉澱效果與防守韌性。
0050不僅是小資族定期定額的常見選擇，也是不少大戶與機構法人進行資產配置時的標的之一；對一般投資人而言，理解大戶重視流動性與安全感的配置邏輯，跟隨長期資金參與市場，也是一種相對穩健的投資視角。
證券代號：0050
證券名稱：元大台灣50
資料日期：115年08月07日
|序
|持股/單位數分級
|人數
|股數/單位數
|占集保庫存數比例 (%)
|1
|1-999
|1,500,883
|433,321,057
|1.92
|2
|1,000-5,000
|1,341,083
|3,054,923,617
|13.60
|3
|5,001-10,000
|333,547
|2,452,249,100
|10.91
|4
|10,001-15,000
|134,667
|1,667,485,852
|7.42
|5
|15,001-20,000
|73,462
|1,298,312,346
|5.78
|6
|20,001-30,000
|67,968
|1,675,222,045
|7.45
|7
|30,001-40,000
|32,435
|1,134,040,553
|5.04
|8
|40,001-50,000
|17,955
|810,892,441
|3.61
|9
|50,001-100,000
|29,579
|2,030,075,002
|9.03
|10
|100,001-200,000
|9,547
|1,280,724,648
|5.70
|11
|200,001-400,000
|2,473
|663,436,302
|2.95
|12
|400,001-600,000
|441
|212,584,255
|0.94
|13
|600,001-800,000
|143
|98,841,513
|0.44
|14
|800,001-1,000,000
|62
|56,366,433
|0.25
|15
|1,000,001以上
|274
|5,589,024,836
|24.88
|16
|合 計
|3,544,519
|22,457,500,000
|100.00
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