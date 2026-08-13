0050、0056的元大金（2885）前7月EPS衝上3.22元！陳重銘：這種好公司抱著就可以

現在賺1千萬都沒啥感覺了，很慘啊，比無慘還要慘！

我的元大金（2885）今年受惠股市熱絡，營收大好，累計前七月稅後純益429.31億元，再寫史上新高，年增幅更達120.78％，每股稅後純益（EPS）為3.22元。除金控外，包括證券、銀行子公司前七月獲利同步創新高。

元大金就是證券跟銀行雙引擎，今年股市強強滾，證券端的手續費賺爆，大家愛買的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）經理費一樣賺飽飽。

還有就是很多人喜歡開槓桿，元大銀借錢給你做股票，這個利率不便宜吧，還借到沒有錢。

所以：證券+ETF+銀行，就是元大金賺錢的三大神器，這種好公司抱著就可以了。

元大金即將在8/18除權0.4元，也就是一張配發40股，100張就配四張，我開心。

這只是我其中一個帳戶的存股，其它的就不透露了！有網友要我公開全部存股明細，開玩笑，這樣我老婆不就知道了，駁回啊！

自己的股票自己存，別人的永遠都是別人的，只有自己的才是真的。

買賣請自行判斷喔！

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