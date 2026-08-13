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買0050不必盲目猜冠軍？小資yp：2024輝達、2025 Google、2026是0050！三年第一名都在換

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
對比美股七巨頭與元大台灣50（0050）近三年報酬變化，凸顯每年績效冠軍不斷更迭，強調買0050的真正價值在於不必盲目預測市場第一名。本報系資料照
對比美股七巨頭與元大台灣50（0050）近三年報酬變化，凸顯每年績效冠軍不斷更迭，強調買0050的真正價值在於不必盲目預測市場第一名。本報系資料照

你手上這檔，是因為它好，還是因為它剛剛很好

前陣子有人跟我說，AI這麼強，我買台積電（2330）就好...我懂這個想法，過去一年多，這樣做確實是賺不少；不過同樣一句話，兩年前這個人大概講不出口，那時候大家嘴上掛的是輝達

這張排行榜是美股七巨頭加上元大台灣50（0050），用台幣含息報酬排名：

2024年第一名是NVDA，+196.2%，0050排第五，+49.3%

2025年第一名換成GOOGL，+58.7%，0050升到第二，+38.1%，NVDA掉到第三，只剩+29.0%

2026年上半年，0050拿下第一，+63.3%，GOOGL第二，+15.1%，NVDA第四，+7.5%

三年三張榜單，第一名換了三個人...

假設每年年初都買進上一年的冠軍

2025年初買NVDA，那一年拿到+29.0%，同期0050是+38.1%

2026年初買GOOGL，上半年拿到+15.1%，同期0050是+63.3%。兩次都輸給0050，而0050完全不用挑

2024年的前四名，後來掉得更明顯。NVDA從第一掉到第四，META從第二掉到第七，TSLA從第三掉到第六，AMZN從第四掉到第五

2026年上半年的前三名，沒有一個來自2024年的前四名

反過來，2024年排在0050後面的GOOGL跟AAPL，一個隔年就拿了冠軍，一個在今年上半年爬到第三。

名單裡就這幾家公司，換個年份，順序整個翻過來。​

我們會看錯，多半跟判斷力沒什麼關係；要判斷未來，能用的多半就是剛剛發生過的事...

這種現象叫近期偏誤，最近的資訊在心裡佔的比重最高，2024年底滿眼睛都是NVDA那個+196.2%，當時要相信輝達接下來只會漲個位數，幾乎沒有人做得到；資料其實都在，只是眼前那個數字看起來太有說服力。

這有點像在高速公路上換車道。你這條慢，隔壁那條剛剛順了三十秒，於是你打方向燈切過去，切過去以後，原本那條開始動了。換得越勤，落後得越多。你判斷的依據，就只有剛剛那三十秒。​

0050現在確實是這張榜單的第一名，所以那句AI這麼強、買台灣就好，現在看起來更站得住腳。但這個結論用的還是同一套邏輯，只是標的換了。

編輯推薦

買一張0050，接近六成的錢是台積電。截至2026年7月20日，台積電在0050裡的權重是59.62%，第二名的聯發科只有5.18%。同樣是股票ETF，VT的最大持股占3.99%。所以買台積電，跟買0050就好，講的其實是同一件事。這是一個高度集中的選擇，ETF這三個字只是讓它看起來安心一點。​

那到底能不能投資0050？當然可以，但要注意的是買它的理由。因為它上半年拿第一所以買，因為AI很強所以買，這種理由在2024年底會指向NVDA，在2025年底會指向GOOGL，明年指向哪裡我不知道。

買指數是為了不必猜誰會是第一名，這才是在台灣執行指數化投資0050的最佳原因。​

排行榜每年還是會換位子，跟不跟著換，是我們自己可以決定的。

也就說，多數人其實早就知道自己猜不準。只是每年年底那張排行榜出來，我們又會不小心忘記。

◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 2330台積電 NVDA 美股 輝達 ETF 市值型

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