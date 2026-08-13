0050與0056差在哪？10年資產累積87萬對決48萬…莎莉：高殖利率不等於高總報酬

009826上市了！以身作則，未來如果有不錯的機會，我應該會買喔！ 我怕到時候被大家抓包說：「咦？艾蜜莉妳不是已經有VT了嗎？怎麼009826也出現在妳帳戶裡！」所以今天先來報備一下，以後不可以說我偷買。 這支新的ETF，是台股出現的第一檔，採「不配息」設計的「全球股票ETF」。 它的方向，跟我喜歡的VT概念很接近：一檔買進去，就把資金撒到近40個國家、超過1000檔股票。 雖然009826跟VT，追蹤的指數、選股方式都不同，兩個不能直接畫上等號，但這種「用一檔ETF參與全世界」的方向，我自己是喜歡的。 有種看到台灣ETF市場，終於解鎖「世界地圖」的感覺，所以既然是第一檔，我未來想來參與看看。 至於以後規模有沒有慢慢長大，追蹤效果怎麼樣，我會再慢慢觀察，當作做實驗給大家看！ 當然VT我還是會繼續持有，009826也不會取代它。我單純覺得，台灣開始出現這種類型的ETF，是一個不錯的變化。 不然現在高股息ETF一整排、科技ETF一整排、債券ETF也一整排，選擇雖然多，但是選來選去其實性質也差不多。 如果以後全球股票、跨市場配置、不同資產類型的ETF也越來越完整，那才真的叫選擇變多嘛！ 至於

2026-08-13 10:00