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0050與0056差在哪？10年資產累積87萬對決48萬…莎莉：高殖利率不等於高總報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
實測10年前投入10萬並將配息再投入，0050資產滾至87萬元，顯著高於0056的48萬元，凸顯市值型與高股息型在長期總報酬上的差異。記者余承翰／攝影
實測10年前投入10萬並將配息再投入，0050資產滾至87萬元，顯著高於0056的48萬元，凸顯市值型與高股息型在長期總報酬上的差異。記者余承翰／攝影

「莎莉的投資日記」發文分析市值型與高股息型ETF的差異，並以元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）進行實際數據比較。

0050與0056總報酬差很大

莎莉指出，若於10年前單筆投入10萬元且配息全數再投入，0050在10年後的資產可累積至87萬元，而0056則累積至48萬元。

ETF名稱10年前投入10年後資產（含配息再投入）
0050（市值型）10萬元87萬元
0056（高股息）10萬元48萬元

主要原因在於0050追蹤台灣市值前50大公司，市值越大權重越高，近年自然受惠於AI的高速發展與企業成長性；反觀0056則是挑選預期殖利率較高的成熟企業，會將較多獲利配發給股東，雖然現金流相對穩定，但股價長期成長速度通常不及市值型產品。

文中提到，0056的平均殖利率約落在6%至10%，0050則約在2%至5%。

莎莉提醒，殖利率高並不代表總報酬率高，投資人真正應該關注的是股價成長加上配息再投入所帶來的複利效果。

◎本文獲 莎莉的投資日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 0056元大高股息 報酬 資產 ETF

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